Nouvelles stratégies de financement, nouveaux secteurs clés : l’écosystème tech européen change de cap

La banque d’affaires internationale GP Bullhound a profité de VivaTech pour dévoiler, ce 14 juin 2023, son rapport "Titans of Tech 2023", une analyse annuelle de l’écosystème tech européen. Elle dépeint des start-up plutôt résilientes face aux vents macroéconomiques contraires, qui réajustent leurs stratégies face aux nouvelles lois du marché.

34 nouvelles licornes européennes en 2022

Ces 12 derniers mois, 34 licornes européennes ont vu le jour pour une valorisation cumulée de 59 milliards de dollars. Huit d’entre elles sont des start-up britanniques, l'Allemagne et Israël en comptent chacun six et la France 4. Il existe donc à présent 311 licornes européennes, soit 10 fois plus qu’en 2014, et elles pèsent au total 1 150 milliards de dollars. Le Royaume-Uni mène la danse en termes de valorisation cumulée, mais Israël reste devant avec 66 licornes à son actif, suivi par le Royaume-Uni (61), l’Allemagne (38) et la France (33).

Si on les compare à ceux de la dernière édition du rapport, les chiffres paraissent ridicules. L’Europe avait généré 125 nouvelles licornes pour une valorisation de 285 milliards de dollars. De plus, les 12 derniers mois ont été marqués par un fort ralentissement des investissements (3x moins en volume par rapport à l’année précédente).

Un modèle plus sain

Mais "si cela peut sembler négatif, c’est tout le contraire", avance GP Bullhound. La banque d’affaire estime que l’industrie revient à des niveaux rationnels après une période où les valorisations ont été gonflées et où les financements étaient devenus frénétiques et excessifs.



“Nous sommes à la fin d’un cycle orienté à la hausse et c’est une excellente nouvelle. La prochaine phase va permettre de revenir aux fondamentaux - des levées au bon montant et au bon moment - et pousser les entrepreneurs à consolider leurs modèles d'affaires en favorisant un modèle sain et pérenne détaché de la course à l’hypercroissance”, souligne Joy Sioufi, Partner France chez GP Bullhound.

Moins de levée de fonds, plus de dette privée

"La fête du financement est terminé", résume la banque d'affaire, et les entreprises semblent l’avoir bien compris puisqu'elles modifient leurs plans de développement. Certaines ont opté pour de la dette privée : en 2022, le financement par emprunt a ainsi représenté 23 milliards d’euros, soit deux fois plus qu'en 2021.

D’autres ont simplement repoussé leur introduction en bourse ou se sont éloignées des levées de fonds pour éviter l'éventuelle baisse de leurs valorisations, ce qui, selon GP Bullhund a créé "un arriéré de licornes pour les années à venir".

Qui seront les prochaines licornes europeénnes ?

Et justement, chaque année, le rapport donne aussi des prévisions sur les entreprises ayant le potentiel d’atteindre 1 milliard de dollars au cours des deux prochaines années. Cette fois, l'Hexagone concentre 20% des principaux candidats au statut de licorne et 6 des 10 candidats les mieux placés sont français. Citons par exemple Brevo (anciennement Sendiblue), Agicap et Pennylane.

IA, Climate tech et RH

GP Bullhund note que trois secteurs devraient être particulièrement dynamiques dans les années à venir. D’abord, l’Intelligence artificielle, évidemment. Le nombre de start-up d’IA a été multiplié par deux en trois ans et le secteur a récemment profité du battage médiatique autour de Chat GPT. "Une licorne sur quatre au cours de l'année écoulée était une entreprise utilisant l’apprentissage automatique ou l'IA (Hugging Face, Optibus, DeepL, Stability.ai)", souligne le rapport.



Ensuite, la Climate Tech, un créneau prometteur sur lequel se positionnent par exemple la plateforme française d'intelligence de données ESG Deepki. Contrairement à d’autres secteurs, les levées de fonds sont restées aux niveaux de 2021 pour les Climate Tech et l’IA, avec respectivement 13,6 et 1,2 milliard de dollars investis en 2022.



Et enfin, le rapport souligne la bonne performance actuelle et à venir des start-up de la RH, qui concentrent déjà 15% des nouvelles licornes de cette année, avec notamment des éditeurs de logiciel qui s’adaptent aux nouvelles tendances régissant le marché du travail. On peut citer Deel, Remote ou encore Omnipresent.