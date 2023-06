Orange va quitter la banque, les clients Orange Bank invités à migrer chez Hello Bank

Les dés sont jetés pour Orange Bank. L'opérateur a décidé de sortir du marché de la banque de détail et est entré en négociations exclusives avec BNP Paribas pour pousser ses quelque 500 000 clients bancaires vers la banque en ligne Hello Bank.



Les 700 salariés ne seront pas repris en revanche, et les modalités de reprise de l'activité d'Orange Bank en Espagne (200 000 clients) sont encore à définir. En attendant la fin de la procédure, les clients de la néobanque pourront continuer d'accéder à l'ensemble des services, et seront libres de rejoindre ou non Hello Bank.

Incertitudes sur le sort des salariés

"Cette opération qui concerne uniquement le périmètre France et Espagne ne remettra pas en cause la trajectoire financière du Groupe 2023-2025", indique Orange dans un communiqué. Le groupe précise que cette décision "a été prise sans la présence du Président du conseil d’administration d’Orange [Jacques Aschenbroich, ndlr], qui a choisi de se retirer du processus de décision et du vote en raison de son mandat d’administrateur de BNP Paribas".



Pour les salariés d'Orange Bank, l'opérateur envisage un reclassement en interne, indique le quotidien Les Echos. Lancée en 2017 en s'appuyant sur le rachat de Groupama Banque, Orange Bank a cumulé près d'un milliard d'euros de pertes d'exploitation.

Une bonne affaire pour Hello Bank

Pour Hello Bank, ce sont près de 500 000 clients Orange Bank détenteurs d'un compte bancaire qui tomberont dans son escarcelle. Le sort des 300 000 clients hérités de feu Groupama Banque n'est pas encore acté selon la presse. Avec plus de 750 000 clients actuellement en France où elle n'est pas rentable, et 3,3 millions de clients en Europe, la banque en ligne de BNP Paribas fait une bonne affaire puisqu'elle ne rachètera pas directement les clients d'Orange Bank, précisent Les Echos.



Il s'agira plutôt de leur proposer une prime à l'ouverture de leur compte. Boursorama avait offert jusqu'à 320 euros aux clients d'ING pour qu'ils rejoignent son portefeuille. BNP Paribas, qui assure déjà un million de clients Orange Bank pour leur smartphone par le biais de son bancassureur Cardif, pourra également accueillir chez Cetelem les détenteurs de crédit à la consommation chez Orange Bank.