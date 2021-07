Osso VR lève des fonds pour proposer des formations chirurgicales immersives et collaboratives

Osso VR, jeune pousse américaine spécialisée dans la réalité virtuelle et plus particulièrement dans la formation médicale, a annoncé ce 7 juillet avoir bouclé une levée de fonds en série B de 27 millions de dollars. Le tour de table a été mené par GSR Ventures, avec la participation de SignalFire, Kaiser Permanente Ventures et Anorak Ventures, entre autres.



La start-up a été fondée en 2016 par le chirurgien orthopédiste Justin Barad. Basée à San Francisco, Osso VR tente de révolutionner l'enseignement de la chirurgie moderne grâce à la réalité virtuelle. Sa plateforme immersive permet aux chirurgiens de s'entraîner, depuis n'importe quel endroit, à opérer à plusieurs reprises sur un cadavre numérique.



Forte demande durant la pandémie

La start-up Osso VR a connu une croissance rapide au cours de l'année 2020. Dans un contexte de pandémie mondiale, les clients et les demandes se sont multipliés. La technologie d'Osso VR a notamment séduit Johnson & Johnson, Stryker et Smith & Nephew. "Le niveau d'immersion de la plateforme Osso offre une expérience qui reflète la salle d'opération d'une manière plus efficace, plus accessible et plus performante que toute autre plateforme de formation chirurgicale", a indiqué le Dr Sunny Kumar, partenaire de GSR Ventures.



Osso VR, qui s'est concentré dans un premier temps sur la chirurgie orthopédique, a profité de sa croissance et de sa précédente levée de fonds pour alimenter son offre dans d'autres spécialités comme l'endoscopie. La jeune pousse, qui compte désormais plus de 120 modules et 10 spécialités dans sa bibliothèque de formation chirurgicale, souhaite poursuivre le développement de son catalogue.



La collaboration en ligne de mire

Osso VR se targue d'employer "la plus grande équipe d'illustration médicale au monde" et des anciens d'Industrial Light & Magic, Electronic Arts, Microsoft et Apple. Sa solution est disponible dans plus de 20 pays et dans plusieurs langues dont l'anglais, le japonais, l'espagnol, l'allemand et le français. Elle est utilisée dans plus de 20 programmes de résidence hospitalière tels que l'Université Brown, l'Hospital for Special Surgery, l'Université Johns Hopkins et l'Université Rush.



"Après avoir prouvé l'efficacité clinique de la plateforme et sa capacité à s'étendre aux millions de prestataires dans le monde, nous sommes prêts à accélérer", explique Justin Barad, PDG et cofondateur d'Osso VR dans un communiqué. La prochaine étape ? Osso VR envisage d'intégrer un système de collaboration à sa plateforme en s'inspirant directement des mécanismes multijoueur des jeux vidéo. Le but est que les chirurgiens et assistants médicaux puissent collaborer en temps réel afin de préparer au mieux les opérations à venir.