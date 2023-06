Thales met la main sur le groupe australien de cybersécurité Tesserent

Thales poursuit sa politique d'acquisitions dans le secteur de la cybersécurité. Mardi 13 juin, le groupe français de technologies et de défense a officialisé le rachat de Tesserent, une société australienne spécialisée dans la détection et dans la réponse aux cyberattaques. Montant de l'opération: 176 millions de dollars australiens, soit 111 millions d’euros.

Il s’agit de la quatrième acquisition réalisée par Thales depuis un an. L’an passé, le groupe dirigé par Patrick Caine avait déjà mis la main sur l'espagnole S21sec et la luxembourgeoise Excellium pour 120 millions d’euros. Puis, sur la néerlandaise OneWelcome, rachetée pour 100 millions d’euros.

Portefeuilles de clients

Cette politique permet à Thales de capter de nouvelles solutions technologiques, et surtout des portefeuilles de clients. Tesserent est, par exemple, très implanté auprès du secteur public et des groupes de défense en Australie et en Nouvelle-Zélande. L’an passé, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 110 millions d’euros.

“L’acquisition de Tesserent avec ses équipes d’experts cyber, combinés au savoir-faire de nos propres spécialistes de l’ingénierie systèmes, permettra à Thales Australia de se positionner comme un nouveau leader de la cyber en Australie et Nouvelle-Zélande”, se félicite Jeff Connolly, le patron de la filiale australienne de la société.

L’an passé, les activités de cybersécurité de Thales ont généré un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros. Début 2022, la société avait aussi étudié l'acquisition de l'activité big data et cybersécurité d'Atos, regroupée dans sa division BDS.