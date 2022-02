Traxens, spécialiste des conteneurs connectés, reprend la start-up Next4 et lève 23 millions d'euros

Le Marseillais Traxens, fournisseur mondial de solutions numériques de suivi de conteneurs, vient d'annoncer ce mardi 8 février la finalisation d’une nouvelle levée de fonds, pour un montant de 23 millions d’euros, auprès de ses actionnaires historiques, et l’acquisition de Next4.



La start-up toulousaine, créée en 2018 a développé des trackers amovibles et réutilisables, qui permettent d'assurer à la fois une traçabilité des marchandises, la sécurité des cargaisons et l'intégrité des marchandises. Ses capteurs, fixés à l'intérieur même des conteneurs détectent en temps réel les erreurs de destination, mais aussi les ouvertures de portes, les chocs, les variations de température ou de taux d'humidité.



"Cette acquisition va contribuer à conforter nos positions sur le marché international en jouant sur la complémentarité de nos solutions et de nos portefeuilles clients. La levée de fonds va aussi nous permettre d'accélérer nos projets de R&D et de muscler nos équipes commerciales", explique David Marchand, PDG de Traxens.



Des solutions et des cibles commerciales complémentaires

La société marseillaise, créée en 2012, qui compte parmi ses actionnaires les trois principales compagnies maritimes mondiales, les groupes Maersk, MSC et CMA CGM, propose une solution IoT permanente de traçabilité des conteneurs pour le transport international. "Nous avons à notre actif plus de 100 000 conteneurs équipé et un carnet de commandes de plus de 200 000 conteneurs pour les deux ans qui viennent", précise David Marchand.



De son côté, Next4 affiche un parc d'un peu plus de 20 000 trackers. La start-up toulousaine, dont la solution de suivi premium a déjà séduit des transitaires de premier plan, tels que Bolloré Logistics ou DB Schenker, a également adapté ses capteurs (avec une version miniaturisée) et sa plateforme digitale de traitement des données, au fret aérien.



"Nous allons adresser au marché un portefeuille complet de solutions permettant à nos clients de choisir, selon les cas d'usage, entre un tracker permanent ou amovible", souligne David Marchand. Next4 devient une filiale à part entière de Traxens et garde son implantation à Toulouse. Son fondateur, Cédric Rosemont, reste PDG de la nouvelle filiale et se voit confier le poste de directeur du marketing de Traxens.



Des nouvelles créations de postes

L'ambition est de mutualiser les forces pour commercialiser et développer des solutions de suivi complémentaires et de nouvelles applications logicielles, avec toujours plus de fonctionnalités. Les équipes de R&D planchent sur des offres globales de planification des expéditions et de gestion collaborative des risques, intégrant de nouveaux algorithmes d'IA. "Nous travaillons sur la valorisation de la data pour mettre en œuvre de nouveaux outils analytiques et d'aide à la décision", précise Cédric Rosemont.



Pour accompagner sa croissance, Traxens, qui totalise dorénavant 75 salariés, prévoit de nouveaux recrutements. D'ici deux ans, l'effectif devrait être porté à une centaine de personnes. Les recrutements porteront aux 2/3 sur les fonctions commerciales et pour 1/3 sur la R&D. "Nous recherchons notamment des électroniciens et des experts en IA", indique le président. Pour 2022, la société table sur un chiffre d'affaires entre 5 et 10 millions d'euros.