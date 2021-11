Universal Music monte un groupe de musique NFT, entièrement virtuel

Les grandes maisons de disques sont depuis des lustres passées maîtres dans la création ad hoc de groupes construits pour répondre à des objectifs purement marketing. Mais nous sommes en 2021, et les jeunes mâles glabres des boys bands ont été supplantés par des tokens. Universal Music a annoncé la semaine dernière le lancement d'un groupe composé de quatre NFT. Vous avez bien lu. Il s'appelle Kingship, et est produit par le label 10:22PM, qui se présente comme étant "à l'intersection de la musique, du jeu, de la blockchain et du métavers".



Quatre nft dans le vent

Visuellement, c'est assez bien vu. Les quatre membres du groupe virtuel empruntent à la fois aux codes du monde de la crypto – il s'agit de singes moches, issus de la collection Bored Ape Yacht Club et Mutant Ape – et à celui de la musique, car les quatre compères rappellent vaguement l'univers graphique de Gorillaz ("les Gorilles" en français, on reste dans le thème), le groupe virtuel (mais un peu moins quand même) de Damon Albarn.



Universal n'a pas encore dévoilé quel serait le style de musique développé par le groupe, qui ne se produira, en 3D, que dans des univers virtuels, les fameux métavers : jeux vidéo, expériences en réalité virtuelle, etc.



deux groupes adoptent les personnages de "Bored apes"

Pour 10:22PM, c'est "le début d'une nouvelle génération d'artistes et d'une nouvelle manière d'engager les fans". Les possesseurs de NFT Bored Apes ou Mutant Apes (la deuxième génération de collectibles, au nombre de 20 000 exemplaires, qui a suivi les 10 000 exemplaires de Bored Apes une fois qu'ils ont tous été achetés) disposeront d'un accès privilégié aux contenus du groupe. Peut-être pas aussi emballant qu'un vrai pass backstage, mais en tout cas la maison de disque s'est visiblement amusée comme une folle à monter ce nouveau concept et à construire des narratifs autour de chaque personnage virtuel, raconte la responsable du label à Bloomberg.



A vrai dire, le petit milieu des gros pontes de la production musicale s'en donne à cœur joie ces temps-ci pour auto-alimenter en cercle fermé la folie NFT. Timbaland s'est mis lui aussi en tête de créer un groupe à partir des Bored Apes, qui ont cumulé 1 milliard de dollars de ventes depuis leur création. M.I.A et Booba ont sorti leur dernier morceau sous la forme d'un NFT, tandis que Snoop Dogg a révélé être l'heureux propriétaire d'une collection valant 17 millions de dollars et que David Guetta lance ce jeudi 18 novembre des enchères pour acquérir ses concerts live-streamés "United at Home" au profit d'œuvres caritatives.