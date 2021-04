Epic Games lève un milliard de dollars, principalement auprès de Sony, pour créer le Metaverse

Epic Games, éditeur du moteur graphique Unreal Engine et du jeu à succès Fortnite, vient d'annoncer mardi 13 avril avoir levé un milliard de dollars. Sa valorisation est désormais portée à 28,7 milliards de dollars, contre 17,3 milliards de dollars lors de sa dernière levée de 1,78 milliard de dollars en août 2020. Le CEO Tim Sweeney reste l'actionnaire majoritaire de la société.



Sony apporte 200 millions

Le tour de table a été une nouvelle fois mené par le groupe Sony Corporation qui a apporté une enveloppe de 200 millions de dollars. Appaloosa, Baillie Gifford, Fidelity Management & Research Company LLC, GIC, T. Rowe Price Associates, l'Ontario Teachers’ Pension Plan Board, des fonds gérés par BlackRock, Park West, KKR, AllianceBernstein, Altimètre, Franklin Templeton et Luxor Capital y ont également participé.



Comme le détaille le CEO Tim Sweeney dans le communiqué de presse, ces nouveaux fonds vont contribuer à accélérer "la création d'expériences sociales connectées dans Fortnite, Rocket League et Fall Guys, tout en donner plus de pouvoirs aux développeurs et aux créateurs de jeux avec l'Unreal Engine, Epic Online Services et Epic Games Store".



Ainsi, la société souhaite poursuivre le développement de son interprétation du concept de "Metaverse", un réseau reliant de multiples mondes virtuels. Dans cette logique, elle multiplie les acquisitions. Début mars, elle s'est offerte Capturing Reality, une entreprise spécialisée dans la photogrammétrie. Cette technique permet de construire un modèle 3D à partir de photos.



Propulsé sur le devant de la scène avec Fortnite

Acteur majeur de l'industrie vidéoludique depuis 25 ans, Epic Games a été propulsé sur le devant de la scène avec son jeu à succès Fortnite qui comptabilise plus de 350 millions de joueurs inscrits. Une tendance qui s'est renforcée pendant le premier confinement du à la pandémie de Covid-19. En effet, rien qu'en avril 2020, les recettes du jeu de battle royal se sont élevées à 400 millions de dollars.



Epic Games est également et surtout un acteur clé de l'industrie vidéoludique grâce à l'Unreal Engine, son moteur 3D. Il désire désormais élargir les cas d'usage en s'adressant à l'industrie automobile. Ainsi, en octobre 2020, il annonçait que General Motors utilisait son moteur pour développer le système d'info-divertissement embarqué dans le futur GMC Hummer EV.



L'Epic Games Store coûte cher

La société américaine s'est aussi lancée en décembre 2018 dans la vente de jeux vidéo avec l'Epic Games Store, dont l'objectif est de concurrencer Steam, la boutique de Valve. Pour s'imposer, elle avait sorti l'artillerie lourde : des commission allégées pour les éditeurs et les développeurs, des exclusivités totales... Mais cette politique a des coûts non négligeables, d'après la plaidoirie d'Apple dans le litige qui l'oppose à Epic Games.



En 2020, l'Epic Games Store a essuyé des pertes de 273 millions de dollars. En 2021, 131 millions de dollars de perte sont prévues, d'après les documents. Apple en profite également pour tacler la qualité de la boutique en affirmant que "ses services et son expérience utilisateur sont inférieurs aux plateformes leaders comme l'App Store". Mais Epic Games assume pleinement cette stratégie qui repose en partie sur la possibilité de proposer des jeux en exclusivité quitte à payer des sommes importantes en échange.