Amazon et Apple accusés d'entente au Royaume-Uni et visés par une class action

L'accusation portée mercredi 26 juillet à l'encontre d'Apple et Amazon est lourde. Les deux multinationales américaines sont poursuivies devant le Competition Appeals Tribunal britannique car accusées par les plaignants d'avoir passé un accord secret en 2018 pour augmenter illégalement le prix de vente des produits Apple et Beats (la marque de casques audio possédée par Apple) sur la place de marché d'Amazon.



La plainte vise à obtenir réparation au nom des millions de consommateurs britanniques floués d'un préjudice chiffré à au moins 500 millions de livres sterling, soit environ 580 millions d'euros. Bien que l'affaire soit portée ce jour au Royaume-Uni, elle a bel et bien une résonance internationale.

Accord donnant-donnant

Il est en effet estimé qu'Amazon aurait éliminé de sa marketplace des marchands indépendants vendant des produits Apple, dès janvier 2019. Les produits de la marque à la pomme auraient donc été par la suite vendus au prix fort, ce qui aurait largement arrangé les finances du constructeur californien.



La firme de Jeff Bezos aurait quant à elle bénéficié, en retour, de "prix de gros préférentiels sur les produits Apple et Beats pour sa propre activité de vente directe aux clients", lit-on dans un communiqué du cabinet d'avocats Hausfeld & Co LLP qui porte l'affaire. Un comportement collusif contraire aux lois britanniques et européennes sur la concurrence.



Tous les produits d'Apple et de Beats sont concernés, de l'iPod à l'Apple Watch en passant par les écouteurs filaires et Bluetooth conçus par le rappeur et producteur Dr. Dre puis rachetés par Apple en 2014.

D'autres plaintes à l'international

Christine Riefa, professeure de droit à l'université de Reading, apportera à la procédure judiciaire qu'elle incarne son expertise en matière de protection des consommateurs. "C'est une trahison de la loyauté de leurs clients", a-t-elle jugé dans le communiqué de presse cité plus haut.



Les clients d'Apple et Amazon n'ont, dans le cas de cette class action, pas besoin de s'inscrire pour être dédommagés en cas de victoire mais sont invités à plaider via un site Internet dédié. "À l'heure où les familles subissent une pression financière énorme en raison de l'inflation élevée et des coûts des prêts hypothécaires et de l'énergie, il est plus important que jamais que les consommateurs soient traités équitablement", a ajouté Christine Riefa.



L'universitaire insiste sur le caractère international de l'affaire. Aux Etats-Unis, une procédure collective du même type concernant les mêmes faits a été initiée en juin à l'encontre d'Apple et Amazon. Les deux géants de la tech pourraient également avoir à répondre de ces accusations de collusion en Italie, en Espagne et en Allemagne.

Amazon change ses pratiques

Par ailleurs, Amazon a accepté de modifier certaines de ses pratiques, qui étaient au coeur d'une enquête du gendarme britannique de la concurrence. Le groupe s'engage notamment à traiter de la même manière l'ensemble des vendeurs tiers présents sur sa marketplace, qu'ils soient ou non clients de sa plateforme de logistique FBA. Il a aussi pris des engagements sur l'utilisation des données collectées sur son site.