Bruxelles étudie les concessions d'Orange pour fusionner avec MasMovil en Espagne

Un motif d’espoir pour Orange en Espagne ? Vendredi 28 juillet, la Commission européenne a mis en pause son enquête approfondie sur le prochain de fusion entre l’opérateur MasMovil et les activités espagnoles de l’opérateur français. Bruxelles explique vouloir étudier si les concessions offertes par les deux groupes permettent de résoudre les risques sur la concurrence.



Annoncé l’an passé, ce rapprochement doit permettre à la nouvelle entité de dégager d’importantes synergies, permettant "d'accélérer les investissements dans la fibre optique et la 5G". L’opération créerait aussi le premier acteur du secteur, valorisé à près de 19 milliards d’euros et comptant près de 30 millions d’abonnés dans le pays. Et elle ferait passer le marché espagnol de quatre à trois opérateurs.

Cessions d'actifs ?

En avril, la Commission avait donc décidé d’accentuer ses investigations. Elle redoute une hausse des prix, liée à une concurrence moins forte entre les grands opérateurs espagnols. Elle craint aussi des restrictions d'accès au marché mobile et fixe pour les opérateurs virtuels, ce qui contribuerait davantage à réduire la compétition sur le marché.



La Commission disposait d’un délai de quatre mois pour rendre ses conclusions, soit avant le 21 août. En mettant son enquête en pause, elle repousse cette échéance, lui donnant davantage de temps pour négocier avec les deux opérateurs. Pour rassurer Bruxelles, Orange et MasMovil pourraient offrir des cessions d’actifs, par exemple dans le réseau fixe. Selon l’agence Bloomberg, le régulateur aurait demandé davantage de détails sur ces propositions, notamment sur l'identité des potentiels acheteurs.