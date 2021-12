CES 2022 : Annulations en cascade des grandes entreprises américaines, la French Tech se maintient

Du 5 au 8 janvier 2022 se tient le Consumer Electronics Show (CES), maintenu en présentiel à Las Vegas malgré l'explosion des cas de Covid-19 due au variant Omicron. "Notre mission reste de réunir l'industrie et de donner à ceux qui ne peuvent pas assister en personne la possibilité de vivre la magie du CES de manière numérique", s'est justifiée la Consumer Technology Association (CTA), l'organisme qui régit le CES.



Défections en cascade

Or, de nombreuses grandes entreprises ont annulé leur présence au salon. La dernière en date est Microsoft qui a annoncé ce lundi 27 décembre "avoir examiné les dernières données sur l'environnement Covid qui évolue rapidement" et décidé de faire marche arrière. Elle rejoint une liste déjà composée d'Alphabet, et de sa filiale dédiée aux véhicules autonomes Waymo, Meta (ex-Facebook), Twitter, Lenovo, AT&T, Amazon, Intel, TikTok, Pinterest et General Motors. Le groupe français La Poste a également annulé sa participation dans un communiqué publié le 21 décembre dernier précisant qu'elle avait "recommandé aux start-up qu'elle avait invitées" de faire de même.



Pourtant, les défections du côté des jeunes pousses sont nettement moins nombreuses. Business France, qui représente 140 start-up sous la marque French Tech, a confirmé ce lundi sa présence au salon à L'Usine Digitale. "Seules" quatre entreprises ont annulé leur venue "pour diverses raisons", nous a confié une porte-parole de Business France. Vivoka, à l'origine d'une technologie d'assistance vocale, et la medtech Quantiq spécialisé dans les traitements avancés de l'image à des fins médicales nous ont également confirmé leur présence.



A date, la Région Sud qui conduit une délégation de 15 start-up n'a pas annoncé d'annulation ainsi que Baracoda spécialisé dans l'IoT médicale grand public. Les annonces gouvernementales à l'issue de conseil de défense sanitaire pourraient rebattre les cartes.



Une preuve de vaccination complète pour accéder au salon

Actuellement, pour entrer aux Etats-Unis, les voyageurs de plus de 18 ans doivent obligatoirement présenter une preuve de vaccination complète sauf s'ils sont de nationalité américaine, résidents légaux permanents ou immigrants. Ils doivent également présenter un test virologique négatif au Covid-19 (PCR ou antigénique) réalisé pas plus de 1 jour avant le voyage, quels que soit leur nationalité et leur statut vaccinal.



Pour obtenir le badge d'entrée au CES, les visiteurs doivent également présenter une preuve de vaccination complète (le vaccin doit avoir été approuvé par la Food and Drug Administration ou l'Organisation mondiale de la santé). Les masques doivent être portés sur les stands d'exposition intérieurs, les salles de conférence et dans tous les moyens de transports permettant d'accéder au salon. Ils sont, en revanche, facultatifs à l'extérieur conformément à la réglementation en vigueur dans l'Etat du Nevada. La CTA se réserve le droit de modifier le protocole sanitaire en fonction de l'évolution épidémiologique.



Les éditions 2020 et 2021 du CES se sont déroulés entièrement à distance en raison de la pandémie de Covid-19. Or, cette version n'avait pas séduit tout le monde. Google, Meta ou encore Amazon avaient décliné l'invitation en janvier 2021. Les entreprises ayant annulé leur présence cette année n'ont pas encore spécifiées si elles souhaitaient tout de même organiser des conférences à distance.