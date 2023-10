En réponse aux difficultés d'Apple, Tim Cook fait un voyage surprise en Chine

Une visite d’un Apple Store puis une rencontre avec le ministre du commerce. Pour la deuxième fois de l'année, Tim Cook est en visite en Chine. Une visite surprise, qui intervient au moment où la marque à la pomme rencontre une série de problèmes sur le premier marché mondial du smartphone.



En mars, lors du précédent voyage du patron d’Apple, le contexte était bien différent. Tim Cook pourrait alors évoquer une “relation symbiotique” avec la Chine. Aussi avec bien ses consommateurs, qu’avec les autorités locales, qui lui ont longtemps accordé de la bienveillance.

Les iPhones interdits dans l'administration

Ces derniers mois, la situation commence cependant à se tendre. En septembre, ses iPhones ont été bannis de certaines administrations et entreprises publiques, affirment plusieurs médias américains. Une information démentie par Pékin, qui mettait cependant en avant des “incidents de sécurité”.



Sur le papier, cette mesure pourrait concerner plusieurs millions de personnes dans le pays. Et donc impacter les ventes du groupe à la pomme en Chine. Les analystes de Bank of America anticipent jusqu'à dix millions d'iPhone vendus en moins par an.



Apple doit aussi affronter le retour au premier plan de Huawei, qui vient de lancer son premier smartphone 5G depuis l'entrée en vigueur de sanctions américaines à l’automne 2020. Selon les analystes de Jefferies, le groupe de Shenzhen vient ainsi de récupérer la première place du marché chinois.

Discours patriotiques

Le changement d'attitude de Pékin et les nouveaux smartphones de Huawei menacent désormais de raviver les discours patriotiques, au détriment d’Apple qui pourrait alors perdre une frange des consommateurs chinois. D’ailleurs, le lancement, fin septembre, de l’iPhone 15 s’est soldé par un repli de 4,5% des ventes, d'après les chiffres compilés par le cabinet Counterpoint.



Autre sujet brûlant : les règles sur les applications étrangères dans les boutiques mobiles. Officiellement, celles-ci ne sont autorisées en Chine que si leur développeur s’est enregistré auprès de l'administration. Cela implique de lourdes contraintes : travailler avec un partenaire chinois, respecter la censure et limiter le transfert de données vers l’étranger.

Emission annulée

Cependant, l’App Store d’Apple bénéficiait jusqu’à présent d’un régime de faveur, permettant aux utilisateurs d’iPhone de télécharger des applications étrangères puis de les utiliser en utilisant un VPN. Fin septembre, Pékin a demandé à Apple de se mettre en conformité, ce que le groupe américain conteste.



C’est dans ce contexte déjà tendu que la société a décidé de mettre fin au talk-show “The problem with Jon Stewart”, quelques semaines avant le lancement de la troisième saison. Le New York Times évoque des “divergences créatives”: l'animateur et humoriste vedette souhaitait évoquer l'intelligence artificielle et… la Chine.