Eve Air Mobility et Blade voudraient opérer des taxis volants en France, puis dans le reste de l'Europe

Des taxis volants dans le ciel des villes européennes... Ce n’est certainement pas pour tout de suite, mais le fait que le salon du Bourget héberge cette année la première exposition mondiale d’eVTOL (aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux) illustre l’intérêt pour le projet.



Eve Air Mobility, la filiale du brésilien Embraer qui développe des taxis volants et Blade Air Mobility, une société américaine opérant une plateforme de mobilité aérienne urbaine, ont profité de l’événement pour se placer sur le marché.



Les deux sociétés ont annoncé ce 19 juin 2023, un partenariat visant à intégrer les taxis aériens électriques d'Eve dans le réseau européen de Blade. Elles ont déjà conclu le même type de coopération aux Etats-Unis, où Eve prévoit de fournir jusqu’à 60 avions électriques par an et en Inde pour en déployer jusqu’à 200.

Blade va chercher des itinéraires français adaptés aux eVTOL

Le partenariat, à présent élargi, se concentrera d'abord sur la France, où Blade exploite des hélicoptères conventionnels entre Nice et Monaco. L'entreprise a acquis en septembre dernier les opérations de la compagnie Charter et les vols réguliers de trois opérateurs de premier plan dans la région : Azur Helicoptere, Heli Securite et Monacair. L’idée est maintenant d’intégrer des eVTOL à son réseau.



"L'extension de notre partenariat avec Eve souligne l'engagement de Blade à diriger la transition des avions verticaux conventionnels vers les avions électriques", a déclaré le PDG de Blade, Rob Wiesenthal, dans le communiqué. La société va commencer par identifier les itinéraires appropriés pour les futurs vols de mobilité aérienne urbaine en France avant de faire de même pour les autres pays européens.

Rien ne se fera sans l'autorisation des régulateurs

Les taxis aériens d'Eve que Blade compte utiliser sont conçus pour transporter quatre passagers et un pilote jusqu'à 100 km. La filiale d’Embraer prévoit de commencer à construire son premier prototype à grande échelle au cours du second semestre. Elle revendique des commandes conditionnelles pour plus de 2 700 avions et envisage une mise en service pour 2026.



Mais cette dernière, ainsi que l’accord entre Blade et Eve, ne pourront évidemment se concrétiser que si les régulateurs européens donnent les approbations et certifications réglementaires requises. Un objectif vers lequel toutes les start-up du secteur font la course : Archer, Lilium ou encore Volocopter, la pépite allemande qui ambitionne de lancer le premier service commercial de taxis volants pour transporter les clients autour de Paris pendant les Jeux olympiques de 2024.