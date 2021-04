Holoride lève 10 millions d'euros pour lancer sa solution de réalité virtuelle pour les passagers en voiture

Holoride, une start-up de divertissement en réalité virtuelle pour les passagers des voitures, a annoncé ce jeudi 22 avril 2021 avoir rassemblé 10 millions d'euros lors d'une levée de fonds en série A. La start-up est née en 2019 au sein d'Audi mais s'adresse à tous les constructeurs.



Une commercialisation pour 2022

Ce tour de table a été mené par Terranet AB, une entreprise suédoise spécialisée dans le développement de logiciels pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Ont aussi contribué un groupe d'investisseurs chinois dans les domaines financier et les technologies automobiles, un professionnel spécialisé dans la mise sur le marché de produit en Chine ainsi que Multi-Dimensional Connectivity (MDC) Limited et Schell Games.



Holoride cherche à concevoir des expériences de réalité virtuelle pour les passagers synchronisées à ce que fait vraiment le véhicule dans le but, selon elle, de réduire le mal des transports. Elle traite les données de mouvement et de localisation du véhicule en temps réel et propose des expériences adaptées au temps de trajet. Holoride lève ces fonds afin d'embaucher de nouveaux talents, étendre son offre pour la communauté de créateurs de contenus, et renforcer sa position en vue de son lancement commercial l'année prochaine.



Un partenariat avec Terranet

La participation de Terranet va s'étendre au-delà d'un apport financier. "Intégrer les capacités de Terranet pour générer, avec une faible latence, une vue du monde dans notre portefeuille technologique peut significativement améliorer notre expérience Holoride et être notre prochain bond en avant en vue de changer les expériences à bord du véhicule", a précisé Nils Wollny, CEO et cofondateur d'Holoride, dans un communiqué.



Le logiciel VoxelFlow de Terranet pourra donc être incorporé aux expériences d'Holoride dans les véhicules où ces deux systèmes cohabitent. Ce logiciel, habituellement utilisé dans le cadre de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), est une technologie reposant sur des capteurs 3D qui permet de détecter rapidement les obstacles même si le véhicule circule à une vitesse élevée.



Ces données pourront être utilisées afin de renforcer les expériences proposées par Holoride puisqu'il s'évertue à intégrer le plus de paramètres de la conduite dans ses expériences (position du passager dans le véhicule, vitesse, changements de direction, accélération et freinage).