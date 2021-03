Hyundai se rapproche de Woowa Brothers pour concevoir des robots de livraison

Hyundai a conclu un partenariat avec la start-up coréenne Woowa Brothers, qui gère la très populaire application de livraison de repas à domicile Baedal Minjok. Annoncé le 19 mars 2021, ce partenariat vise à mettre au point un robot pour la livraison du dernier kilomètre qui puisse transporter de la nourriture ou des biens à travers différents bâtiments jusqu'à la porte de la personne qui doit être livrée, relate le Korea Economic Daily.



Un robot dans les immeubles

Cet accord s'appuie sur la relation existante entre Hyundai Elevator, une filiale du constructeur spécialisée dans les ascenseurs, et Woowa. Les partenaires vont jusqu'à imaginer une solution permettant au robot d'entrer dans un bâtiment doté d'un système de sécurité et se connecter aux ascenseurs pour se déplacer d'un étage à l'autre. Le but étant que le robot puisse arriver devant la porte d'entrée de la personne livrée. A terme, ils aimeraient parvenir à mettre au point un système de livraison complètement autonome grâce auquel le robot puisse circuler d'un hub de transport ou d'un restaurant jusqu'à l'adresse de destination.



Grâce à son réseau, Woowa aura à sa charge le test du système de livraison autonome. La start-up a d'ailleurs déjà testé sur des routes publiques son robot de livraison, relate le Nikkei. Il peut circuler à 5 ou 6 km/h, éviter les obstacles et utiliser la localisation du smartphone pour retrouver la personne qu'il doit livrer. Le client n'a plus qu'à confirmer son identité pour que le coffre du robot soit débloqué. Le partenariat avec Hyundai va l'aider à accélérer le développement de son robot de livraison.



Robotique et mobilité aérienne

En parallèle, Hyundai et Woowa planchent sur un système de gestion permettant de contrôler et suivre plusieurs robots de livraison à la fois. "La demande pour des services de livraison à l'aide de robots croît rapidement à l'ère du sans contact. Notre coopération dans ce domaine participera à la mise en place d'un service de mobilité centré sur l'humain", explique Hyundai dans une déclaration.



Pour le constructeur, cela fait partie de sa stratégie plus globale visant à diversifier ses activités. A l'avenir, Hyundai pense que la robotique va compter pour 20% de ses activités, la mobilité aérienne 30% et l'automobile la moitié. Le constructeur coréen s'est récemment emparé de Boston Dynamics, une entreprise dont les prouesses des robots font régulièrement le tour du web.