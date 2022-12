Le sous-traitant d'Orange Scopelec a trouvé un repreneur

Scopelec est sauvée, mais ce n'est pas son projet qui a été choisi par le juge. Le tribunal de commerce de Lyon a désigné le 28 décembre le groupe Circet, un fournisseur de services d'infrastructures télécoms français détenu par le fonds d'investissement britannique ICG, pour reprendre ses activités. Scopelec installe et entretient des réseaux télécoms fixes et mobiles.

Le groupe varois Circet, créé en 1993, est le numéro un des services de réseaux télécoms en Europe. Il pesait 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021 et emploie 13 000 salariés dans 14 pays, dont 3800 en France. Selon le jugement du tribunal de commerce consulté par l'AFP, Circet va reprendre la totalité des activités de Scopelec exceptées la zone La Réunion-Mayotte, la division "usages et services" et la zone sud-est pour ses filiales Gobé et Scopelec Énergie Services.

Orange n'a pas soutenu le projet de la Scop

La plus grande coopérative de France, créée en 1973, avait été placée en redressement judiciaire fin septembre 2022. Fin 2021, elle avait perdu plusieurs contrats de sous-traitance avec Orange, son plus gros client, qui lui assuraient 40% de son chiffre d'affaires.

Six offres de reprise étaient sur la table, dont celle portée par le président du directoire de la coopérative et une large majorité des salariés, qui proposait de maintenir le statut de coopérative et de reprendre 1457 salariés. Mais elle a été jugée moins solide financièrement. Les autres candidats étaient le fournisseur d'accès internet Alsatis, et les autres opérateurs de construction et de maintenance des réseaux Kyntus, Solutions 30 et Foliateam. Orange, de son côté, soutenait une reprise par un consortium composé de Circet, Foliateam, Solutions 30 et Kyntus.