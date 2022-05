Le spécialiste de la sécurité Deveryware s'offre GEOLSemantics pour son algorithme d'analyse du langage

Deveryware, une société experte dans les technologies d’investigation et les services pour la sécurité globale qui travaille notamment avec des services étatiques, annonce ce 12 mai l'acquisition de l'entreprise GEOLSemantics spécialisée dans l'analyse automatisée du langage. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué.



En réponse à la masse de données

"Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie de diversification des activités du groupe", résume Alain Vernadat, directeur général de Deveryware, à L'Usine Digitale. La capacité d'analyser le langage de manière automatisée est devenue un enjeu essentiel pour les organisations publiques et privées, en raison de l'accroissement de la quantité de données générées au quotidien (publication sur les réseaux sociaux, emails, procès-verbaux d'audition, rapports et pièces retranscrites...).



Le traitement du langage naturel vise à "donner du sens d'un point de vue informatique à ce qui est écrit", schématise le directeur général. Cet algorithme va être "capable d'extraire d'un texte des objets qui, dans le traitement approprié, peuvent avoir du sens et donc générer une interprétation". GEOLSemantics a travaillé sur des projets de R&D ainsi que pour des éditeurs de bases de données juridiques pour leur fournir "des moteurs de recherche plus évolués que les moteurs de recherche statistiques habituels".

Accélérer une enquête, détecter des signaux faibles...

Cette technologie va ainsi permettre à Deveryware de développer son expertise de "profilage sémantique" qui permet d'accélérer une enquête policière, de détecter des signaux faibles dans un volume massif de données hétérogènes ou encore d'identifier des événements pouvant nécessiter l'intervention des secours. En pratique, elle va être implémentée dans "la quasi-totalité des produits" commercialisés par Deveryware, tels que Crisotech (service de gestion de crise), Tracip (investigation judiciaire numérique) et Devery Analytics (traitement de données mobiles).



La dizaine de salariés de GEOLSemantics est "incorporée comme une équipe spécifique dans notre équipe de R&D", précise Alain Vernadat. Elle sera chargée de l'implémentation de la technologie dans les produits et de continuer à mener des projets de recherche.