Le taxi volant VoloConnect réalise son premier vol d'essai

Le VoloConnect, le dernier aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) de Volocopter, a réalisé son premier vol. La start-up allemande a annoncé le 7 juin 2022 à l'occasion de l'UP Summit que son appareil à voilure fixe a réalisé ce premier vol en mai dernier.



Un vol de 2 minutes

Un prototype du VoloConnect a réalisé ce premier vol 17 mois seulement après le début de sa fabrication – l'appareil a été présenté en mai 2021 au grand public. Le VoloConnect a volé pendant 2 minutes et 14 secondes. Il a réalisé quelques manœuvres durant ce vol. Le prototype a tous les composants aérodynamiques et les fonctionnalités de performances du futur produit commercial, assure Volocopter. De nouvelles technologies seront testées et graduellement implémentées tout au long de son développement.



Le VoloConnect est le troisième produit dévoilé par Volocopter. La start-up allemande planche sur un taxi volant de plus petite taille, le VolcoCity, ainsi qu'un drone baptisé VoloDrone. La start-up met en avant le fait qu'elle serait la seule à tester différentes configurations d'aéronefs en vol. Avec ces trois appareils, Volocopter évalue le marché adressable à 290 milliards de dollars.

Transporter quatre passagers

Le VoloConnect peut transporter jusqu'à 4 passagers sur une centaine de kilomètres à 180 km/h, et avec une vitesse de pointe d'environ 250 km/h. L'appareil dispose d'une autonomie de 96 kilomètres. Il est destiné à transporter des passagers sur de plus grandes distances que le VoloCity, notamment pour des réaliser des connexions entre des banlieues ou déposer des passagers missions au-delà des centres villes et des banlieues. Le VoloConnect doit entrer en service en 2026 et le déploiement commercial du VoloCity est prévu pour 2024.



La start-up allemande a levé 170 millions de dollars en mars dernier. Elle cherche à obtenir toutes les certifications nécessaires en vue du déploiement de premiers services de transport de passagers. Singapour, Rome et Paris pourraient être intéressées par un tel déploiement. Volocopter a également annoncé un accord de principe avec Aviation Capital Group (ACG) pour l'acquisition et la location d'eVTOL pour un montant pouvant atteindre 1 milliard de dollars. ADAC Luftrettung, le plus grand opérateur d'ambulances aériennes d'Allemagne, a commandé deux véhicules à Volocopter pour tester leur utilisation en vue d'une intégration à sa flotte d'hélicoptères.