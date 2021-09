LG rachète un spécialiste de la cybersécurité automobile pour 240 millions de dollars

En tant qu'objets connectés, les voitures présentent désormais des vulnérabilités, comme n'importe quel matériel et logiciel informatiques. La start-up israélienne Cybellum, qui se spécialise dans la détection de ces failles, vient d'être rachetée par LG, pour 240 millions de dollars. Fondée en 2016 par d'anciens spécialistes de la cybersécurité de Tsahal, elle compte parmi ses clients Jaguar Land Rover et Nissan.



Les solutions de Cybellum utilisent la technologie du "jumeau numérique", une approche utilisée dans d'autres secteurs comme la construction, où la complexité provient des multiples éléments à surveiller. Le jumeau numérique "simule" le véhicule, en créant une représentation détaillée de ses composants logiciels.



L'automobile, marché clé pour LG

Le constructeur coréen, de son côté, s'est retiré en avril dernier du marché des smartphones, sur lequel il était déficitaire depuis plusieurs années, pour se recentrer sur les marchés de l'automobile, des objets connectés, de la robotique, de l'intelligence artificielle, et de manière générale sur les marchés BtoB. Il est notamment équipementier pour les véhicules électriques. LG a investi cet été dans une autre start-up du secteur automobille, Sonatus, spécialisée dans le big data. Pour la firme coréenne, la cybersécurité est à la fois un élément à intégrer dans le design de ses propres équipements, et un marché de services pour les constructeurs automobiles.



L'activité d'équipementier automobile (motorisation électrique, éclairage, système multimédia) de LG, qui existe depuis 2013, a généré un chiffre d'affaires de 5,2 milliards de dollars en 2020 (+6% sur un an).



Le pivot de LG dans l'automobile connectée et la cybersécurité rappelle celui d'un autre ancien grand nom des smartphones, BlackBerry, qui développe notamment un système d'exploitation pour les véhicules autonomes.