Nvidia simplifie l'accès des entreprises à ses outils d'intelligence artificielle

Nvidia annonce la disponibilité générale de sa solution Nvidia AI Enterprise 1.0 ce 24 août. Optimisée pour la virtualisation avec VMware vSphere, elle a pour objectif de simplifier l'accès des entreprises aux outils d'intelligence artificielle en leur permettant de les entraîner et déployer sur leurs propres data centers équipés de serveurs standards (mais qui doivent évidemment être agrémentés d'au moins quelques GPUs).



C'est la première fois que Nvidia et VMware fournissent une solution certifiée de data centers virtualisés pour le traitement de modèles d'intelligence artificielle on-premise. Les principaux fournisseurs de serveurs et intégrateurs systèmes (Dell, HPE, Lenovo, Atos, etc.) seront à même de proposer directement la solution. Nvidia présente cette solution comme une façon de démocratiser l'accès à l'IA pour les entreprises sans qu'elles aient à faire de gros investissement dans un nouveau data center ou dans un produit type DGX.



Outre la data science avec Rapids, Nvidia met en avant ses nombreux frameworks dédiés comme Metropolis (smart city), Clara (santé), Riva (conversationnel), Merlin (recommandation), Maxine (vidéo conférence), Isaac (robotique) ou Morpheus (cybersécurité).



Une interface pour simplifier la création de modèles

Cette annonce s'accompagne d'un partenariat avec Domino Data Lab, une entreprise spécialisée dans les outils dédiés au machine learning (MLops). Elle permet de gérer le développement d'un modèle de A à Z, depuis l'acquisition des données jusqu'au déploiement en production. L'idée est de rassurer les services IT sur la fiabilité des modèles déployés avec la possibilité de vérifier et reproduire la façon dont un modèle est entraîné, à partir de quelles données, etc. Une façon d'éviter l'effet "boîte noire" avec des systèmes dont on ne peut expliquer le fonctionnement ni les résultats.



La solution de Domino Data Lab est intégrée directement sur Nvidia AI Enterprise, ce qui permet d'y accéder uniquement via cette interface pour ceux le souhaitant.