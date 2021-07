Oculus met la réalité mixte à disposition des développeurs

Oculus Quest 2 se lance dans la réalité mixte. La filiale de Facebook spécialisée dans la réalité virtuelle a annoncé vendredi 23 juillet, d'un nouvel interface de programmation, "Passthrough API Experimental", qui permet aux développeurs de mettre au point des applications de réalité mixte qui mélangent réalité virtuelle et éléments du monde réels pour les casques Oculus Quest 2.



Joindre le virtuel au réel

En créant des expériences de réalité mixte, l'idée est de pouvoir projeter des images sur des surfaces planes, créer des couches composites qui flottent dans l'espace, et même appliquer des filtres à son environnement réel. Concrètement le casque Oculus Quest 2 affichera votre environnement grâce à ses caméras et la technologie Passthrough permettra de "superposer" des images virtuelles sur le flux de la caméra, donnant l'illusion qu'elles sont projetées dans l'espace réel.



Les utilisateurs pourront ainsi dessiner sur les mur en utilisant leur doigt ou encore travailler dans un bureau virtuel en utilisant leur clavier. Oculus prévoit dans un premier temps de fournir cette API aux développeurs du moteur Unity avec la prochaine version de son kit de développement logiciel. "La version de production de l'API Passthrough est prévue pour plus tard cette année", indique la société. Il faudra donc patienter un certain temps pour que les applications fassent surface.



Respect de la vie privée

Cette nouveauté ambitionne de fournir une meilleure expérience aux utilisateurs de Quest 2 et s'inscrit dans la volonté de Facebook de vendre davantage de casques. Il y a quelques jours, l’analyste Mark Mahaney d'Evercore ISI affirmait que le réseau social pourrait vendre plus de huit millions de casques de réalité virtuelle Oculus Quest 2 d'ici à la fin de l’année. D'après ses estimations, il se serait déjà écoulé à 5 ou 6 millions d'unités.



Face aux inquiétudes liées aux questions de vie privée des utilisateurs, Oculus se veut rassurant et indique que "les applications qui utilisent l'API Passthrough ne peuvent pas accéder, visualiser ou stocker les images ou les vidéos de votre environnement physique provenant des capteurs de l'Oculus Quest 2". Pour l'heure, la société n'a pas indiqué si une nouvelle version de ses Quest 2 sera nécessaire pour profiter pleinement de la réalité mixte, "des détails supplémentaires, des exemples de code et de la documentation seront disponibles pour les développeurs avec notre prochaine version du SDK", a simplement écrit la société.