OneSoil lève 5 millions de dollars pour sa technologie d'analyse de données agricoles

L’entreprise suisse OneSoil, spécialisée dans les technologies de surveillance agricole, a levée 5 millions de dollars auprès d’Almaz Capital et PortofoLion, rapporte TechCrunch. Le financement sera utilisé pour étendre sa position sur ce marché en Amérique du Nord et en Europe, les deux régions actuellement couvertes par la start-up.



Augmenter la productivité par les données

OneSoil commercialise une solution d'analyse de données pour l'agriculture de précision. Elle permet à la fois de surveiller les cultures à distance mais aussi de gérer les semis et l'application des engrais de façon optimisée (en fonction des conditions météorologiques).



Sa technologie est constituée d’un capteur météo qui mesure l’humidité et les températures du sol et de l'air pour déterminer la luminance du champ. Elle s’appuie aussi sur les images satellites, à partir desquelles un système de vision par ordinateur lui permet de reconnaître automatiquement jusqu'à 50 types de cultures.



L'utilisation se fait via une application sur smartphone, tablette ou PC. Ce traitement des données en temps réel permet d'automatiser la surveillance des champs et ainsi d'augmenter les rendements.



200 000 agriculteurs et 5% des terres arables

Lancée en 2018, OneSoil équipe aujourd’hui 200 000 agriculteurs répartis dans plus de 180 pays. La jeune pousse affirme qu'environ 5 % de l'ensemble des terres arables du monde (197 millions d'hectares) sont exploitées par des entreprises utilisant ses solutions, dont de grands industriels comme BASF et Krone.



"Nous avons pour objectif de construire la plus grande plateforme numérique pour les solutions éclairées et l'agriculture de précision. Pour avancer plus rapidement sur cette voie, nous allons embaucher des professionnels de la technologie et du marketing en Europe et dans la CEI, et nous recherchons des consultants et des partenaires commerciaux dans le domaine de l'agronomie en Amérique du Nord et du Sud", a déclaré Slava Mazai, CEO de OneSoil, à TechCrunch.