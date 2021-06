Pennylane lève 15 millions d'euros pour conquérir l'Europe avec sa plateforme de comptabilité

La fintech parisienne Pennylane annonce une nouvelle levée de fonds de 15 millions d'euros auprès de Sequoia Capital, qui compte déjà dans son portefeuille Paypal, Stripe ou encore Square. Il s'agit du premier investissement du fonds californien en France.



C'est la deuxième levée de fonds en moins de six mois pour cette jeune pousse. Elle avait récolté 15 millions d'euros en janvier dernier auprès de Global Founders Capital et Partech, après une première levée en amorçage de 4 millions en janvier 2020.



Cap vers l'Europe

Grâce à cette nouvelle enveloppe, Pennylane souhaite conquérir l'Europe en investissant sur le développement de sa plateforme de comptabilité et en étoffant ses équipes tech, design et produit.



Fondé en 2020, Pennylane a développé une solution de tenue comptable destinée aux dirigeants et aux experts-comptables de PME et de start-up dont l'objectif est de les aider à piloter leur activité au quotidien à partir des données financières. La solution tire parti de la richesse des données comptables (banque, achats, vente, caisse, services d’encaissement…) pour leur permettre d’avoir une vision globale de leurs finances et accéder à tout moment à leurs données financières complètes, fiables et à jour.



La solution a conquis plus de 1000 dirigeants

Cette offre SaaS s'intègre à de nombreux outils comme GoCardless, solution de simplification des paiements récurrents par prélèvement automatique, ou encore les offres de la néobanque Qonto, qui propose une offre bancaire aux indépendants et des entreprises. Elle a déjà séduit plus de 1000 dirigeants d'entreprises et 100 cabinets comptables en France.



Pennylane souhaite désormais conquérir le marché européen dans le contexte de crise pandémique favorable à la digitalisation de certaines activités, dont la comptabilité fait partie. A terme, il souhaite devenir l'Operating System financier des PME et start-up européennes.