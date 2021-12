Qualcomm dévoile sa nouvelle puce mobile Snapdragon 8 Gen 1

Nouvelle nomenclature pour les puces de Qualcomm. Après le Snapdragon 888 l'année dernière, qui avait lui-même tranché avec les précédents 835, 845, 855 et 865, on passe au "Snapdragon 8 Gen 1". Le 8 reste le symbole du produit "premium" et les modèles se succéderont d'année en année passant à Gen 2, 3, etc.



Le gaming mis en avant

Cela mis à part, on reste en terrain familier avec ce System-on-a-Chip dont les détails ont été dévoilés ce 30 novembre lors de la désormais traditionnelle conférence hawaïenne de Qualcomm. On a ainsi droit à la classique augmentation de 30% des performances graphiques (vitesse de rendu) avec le nouvel Adreno pour une efficacité énergétique améliorée de 25% par rapport à la génération précédente. Des fonctionnalités comme Adreno Frame Motion Engine et Variable Rate Shading Pro permettent de pousser les performances plus loin dans les jeux, domaine sur lequel Qualcomm cherche à se démarquer.



Le CPU n'est par contre pas mis en avant cette année. Peut-être le signe que la cuvée 2021 n'est pas exceptionnelle, Qualcomm arrivant regulièrement mais pas systématiquement à tirer plus de performances que le design standard fourni par Arm en customisant ces cœurs. Il faut dire que Qualcomm cherche à améliorer la performance de ses CPU – notamment pour tenir tête à Apple – et qu'il compte pour ce faire sur Nuvia, start-up qu'il a racheté en début d'année pour 1,4 milliard de dollars.



Une vitesse de téléchargement de 10 GB/S en 5G

La connectivité, point fort historique des Snapdragon, est assurée par le modem X65 et son système RF associé (antennes et autres composants permettant l'envoi, la réception et la conversion des signaux). Qualcomm annonce une vitesse de téléchargement maximale de 10 gigabits par seconde pour la 5G, et de 3,6 Gb/s en Wi-Fi 6E avec son système FastConnect 6900.



Vidéo en 8K HDR10+

Élément majeur de tout smartphone moderne avec l'écran, la caméra est aussi mise à l'honneur avec plusieurs nouvelles fonctionnalités. Snapdragon Sight inclut un ISP 18 bits pour capturer toujours plus de détails dans chaque image (4000 fois plus de données que son prédécesseur, d'après Qualcomm) à une vitesse de 3,2 gigapixels par seconde.



Le Snapdragon 8 Gen 1 permet par ailleurs de capturer de la vidéo en 8K avec HDR10+. Un nouvel ISP séparé ("Always-On ISP") a aussi été intégré pour fournir des capacités de blocage/déblocage dynamique du téléphone par reconnaissance faciale.



Une sécurité des données renforcée

Du côté de la sécurité, la plateforme intègre pour la première fois un "Trust Management Engine" pour mieux sécuriser les données des utilisateurs et servir de gage de confiance pour les applications et services (un peu à la manière d'une puce TPM sur les PCs). Elle est aussi compatible avec Android Ready Secure Element (pour stocker des clés de voiture virtuelles ou des permis de conduire).



Les premiers smartphones équipés du Snapdragon 8 Gen 1 sortiront d'ici la fin d'année en Asie. Des commandes sont déjà en cours pour une multitude de marques, dont Black Shark, Honor, iQOO, Motorola, Nubia, OnePlus, Oppo, Realme, Redmi, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi et ZTE.