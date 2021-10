Reliable Robotics lève 100 millions de dollars pour faire voler les avions sans pilote

Spécialisé dans les systèmes pour automatiser les avions, Reliable Robotics lève 100 millions de dollars. Une levée de fonds en Série C menée par Coatue Management et à laquelle ont contribué ses investisseurs historiques que sont Lightspeed Venture Partners, Eclipse Ventures, Teamworthy Ventures et Pathbreaker Ventures. Reliable Robotics précise ce jeudi 14 octobre 2021 avoir levé plus de 133 millions de dollars depuis sa création.



En route vers la certification

Reliable Robotics conçoit une technologie de vol autonome "Remotely Operated Aircraft System". Sa plateforme englobe tous les aspects de l’aviation civile : la partie logicielle, les systèmes de communication, les interfaces de contrôle. Sa technologie gère toutes les étapes du vol dont le roulage, le décollage, l'atterrissage et le stationnement. Des pilotes, disposant d'une licence, supervisent chaque vol depuis un centre de contrôle. Ils sont chargés de s'occuper de la communication avec les tours de contrôle ou les autres appareils.







Ce nouvel apport financier va aider la start-up fondée en 2017 à renforcer ses équipes en vue de faire certifier sa technologie pour un usage commercial et accélérer le lancement commercial de ses opérations de fret aérien. Reliable Robotics veut débloquer l'accès à des centaines d'aéroports régionaux et municipaux sous-utilisés à travers les Etats-Unis afin de favoriser le fret aérien, et éventuellement le transport de passagers. Le système sur lequel planche la start-up peut réaliser des atterrissages sur des pistes plutôt courtes d'aéroports situés dans des zones rurales ou éloignées et ne demande pas l'installation d'une infrastructure coûteuse.



Reliable Robotics a déjà équipé un Cessna 208 Caravan appartenant à FedEx de sa technologie afin de démontrer ses compétences en réalisant un atterrissage autonome. La start-up prévoit d'équiper des avions plus grand de son système et de réaliser des essais afin de montrer que sa technologie peut être utilisée sur une large gamme d'appareils. Les avions autonomes représentent une opportunité massive pour transformer l'industrie du fret au cours des prochaines années. Plusieurs sociétés de logistique ou d'e-commerce regardent de près les avancées dans ce domaine.