Siemens Mobility s'empare de Padam et de ses solutions pour le transport à la demande

Siemens Mobility renforce son offre. L'entreprise a annoncé mardi 12 mai 2021 racheter la start-up française Padam Mobility. Les détails financiers de l'accord ne sont pas précisés par les intéressés. "Les logiciels et solutions intelligentes reconnus de Padam Mobility nous permettront de proposer davantage d’options de transport qui intègrent et coordonnent la mobilité à la demande et partagée", affirme simplement Michael Peter, CEO de Siemens Mobility, dans un communiqué.



Simulation et logiciel en marque blanche

Padam Mobility propose aux collectivités et opérateurs un logiciel en marque blanche pour mettre en place un service de transport à la demande. Les itinéraires et horaires des véhicules sont adaptés en temps réel en fonction de la demande. Et une interface de gestion donne aux opérateurs la possibilité de gérer et superviser les opérations en temps réel. Ils peuvent également collecter des données pour améliorer le service.



Optimisation des services existants ou création de nouvelles lignes, la start-up assure adapter sa solution selon les besoins. Pour parvenir à s'adapter au mieux aux enjeux locaux, Padam a mis au point une solution de simulation qui permet de connaître l'état du réseau et de voir comment configurer au mieux un service de transport à la demande. Pour cela, la start-up récupère et combine des données provenant de différentes sources comme celles du réseau de transport existant, du système de billettique, de calculateurs d'itinéraires, etc.



Une solution déployée sur 70 territoires

Cette acquisition "renforce les ambitions de Padam Mobility : reconnecter les territoires, donner plus d’impact aux politiques de mobilité dans les zones de moyennes à faibles densité et proposer des services modernes de mobilité adaptés", affirme Grégoire Bonnat, co-fondateur et CEO de Padam Mobility.



La start-up fondée en 2014 a déjà déployé sa solution dans plus de 70 territoires en Europe, Asie et Amérique du Nord et assure que plus d'un million de passagers ont transité sur ses solutions. Siemens Mobility entend notamment utiliser les outils de Padam pour favoriser et encourager l'accès aux transports en commun et au transport de personnes à mobilité réduite.