Shift Technology, spécialiste de la fraude aux assurances, lève 220 millions de dollars

La start-up française Shift Technology annonce ce jeudi 6 mai une nouvelle levée de fonds de 220 millions de dollars, qui lui confère le statut de licorne aux côtés d'Alan, de Blablacar ou encore de Doctolib. Cette opération porte à 320 millions de dollars le montant total des investissements dans la jeune pousse.



Le tour de table a été mené par Advent International, via Advent Tech. Avenir Growth et Bpifrance, via son fonds Large Venture, ainsi que les investisseurs historiques – Accel, Bessemer Venture Partners, General Catalyst et Iris Capital – y ont également participé.



Créer un pôle de data science dédié à l'assurance

Grâce à cette nouvelle levée, l'entreprise ambitionne de créer d'ici deux ans en France "le plus important pôle mondial de data science dédié au secteur de l'assurance", constitué de 300 data scientists, peut-on lire dans le communiqué. Elle souhaite ainsi développer et proposer la meilleure technologie pour faciliter et optimiser la prise de décision de la souscription à l'indemnisation.



Créé à Paris en 2014, Shift Technology est spécialisé dans la détection des fraudes à l'assurance grâce à l'intelligence artificielle. Elle édite plusieurs solutions SaaS d'automatisation et d'optimisation spécialement conçues pour le marché mondial des assurances. Elles fournissent les éléments nécessaires à l'arbitrage à chaque étape d'un contrat d'assurance.



Automatiser les déclarations

La suite "Shift Insurance", lancée en janvier dernier, aide ainsi les assureurs à résoudre les sinistres et les déclarations de manière plus rapide et plus précise. Elle a été conçue pour automatiser l'ensemble des décisions que les professionnels de l'assurance doivent prendre quotidiennement.



L'entreprise compte aujourd'hui plus de 1000 clients, principalement des fournisseurs d'assurance, répartis dans 25 pays, tels qu'Axa, CNA, Spirica, Harmonie Mutuelle ou encore Covea. Ses outils ont analysé plus de 2 milliards de sinistres depuis sa création. Shift Technology a des bureaux à Paris, Boston, Tokyo, Londres, Madrid, Zurich, Singapour, Toronto, Sao Paulo et Hong Kong.