Via se renforce dans la planification des transports en s'emparant de Remix

Via, spécialiste des algorithmes de partage des courses et des applications de transport à la demande, s'empare de Remix. La start-up qui développe un logiciel de cartographie utilisé par des villes pour optimiser la planification des transports est rachetée pour 100 millions de dollars, rapporte TechCrunch le 10 mars 2021.



Via renforce son portefeuille d'activités

Via, qui a levé plus 200 millions de dollars en 2020, a débuté ses activités en 2012 en tant qu'opérateur de services de navette à la demande. Aujourd'hui la start-up a fait évoluer son business model puisque son activité principale consiste à commercialiser ses algorithmes de transport partagé à la demande et sa plateforme de gestion auprès des villes et opérateurs de transport. Par exemple, Via propose des solutions de gestion des courses comprenant l'application pour réserver le véhicule, l'optimisation du trajet, l'affectation d'autres passagers, la solution d'identification du véhicule et du client, etc.



La start-up cherche à se positionner comme un acteur du transport public en aidant les villes à avoir des systèmes de transport plus flexibles et dynamiques. En s'emparant de Remix, elle renforce son portefeuille de solutions. La force de Remix réside dans la planification alors que Via dispose d'une expertise dans les solutions de gestion des opérations. "En réunissant ces deux forces, nous pouvons être beaucoup plus fort en tant que solution de bout-en-bout – de la genèse initiale de l'idée de la planification des transports jusqu'à la gestion des opérations – d'une façon que nous n'aurions pas pu atteindre individuellement", abonde Tiffany Chu, le cofondateur et CEO de Remix, à l'occasion d'une interview rapportée par TechCrunch.



Spécialisé dans l'optimisation des transports

Remix combine des données provenant de différentes sources afin d'obtenir une vision globale des transports dans un lieu donné. La jeune pousse propose ensuite des outils pour analyser les alternatives de transport ou les trajets différents et visualiser leur impact. Le but étant de parvenir à identifier le meilleur plan de transport possible selon la politique souhaitée (congestion, pollution, accessibilité, etc.).



La start-up revendique plus de 350 clients, qui sont des administrations ou des gestionnaires locaux, répartis dans 22 pays. Elle va devenir une filiale de Via et continuera, pour l'instant, de proposer ses services sous sa propre marque. L'ensemble des 65 employés de la start-up ainsi que ses deux cofondateurs vont poursuivre leurs activités au sein de Via.