Zoom lance un fonds de 100 millions de dollars pour financer des applications intégrant sa technologie

Le spécialiste de la visioconférence américain Zoom a annoncé le 19 avril dans un billet de blog la création d'un fonds de 100 millions de dollars – le Zoom Apps Fund – qui investira dans des start-up créant des applications intégrant sa plateforme technologique.



Investir dans de jeunes start-up

Selon les déclarations à Reuters de la directrice financière de Zoom, Kelly Steckelberg, le fonds investira entre 250 000 et 2,5 millions de dollars dans les applications qui devront pouvoir apporter de nouvelles fonctionnalités à son logiciel de visioconférence. L'entreprise se concentre donc sur le financement de jeunes start-up "ayant un produit viable et en début de commercialisation, et qui s'engagent à se développer et à investir dans l'écosystème Zoom".



Brendan Ittelson, CTO de Zoom, précise que tous les investissements seront, dans un premier temps, des levées d'amorçage. Le fonds sera également ouvert aux applications de téléconsultations médicales et aux fabricants de matériel de salle de conférence qui souhaitent exploiter les systèmes vidéo basés sur l'offre cloud de Zoom.



En plus de son kit de développement logiciel lancé au mois de mars et de l'accès à ses API, la société fournira aussi des ressources commerciales pour aider les jeunes entreprises à construire et à distribuer leurs produits. Kelly Steckelberg a précisé à Reuters que le fonds sera géré à partir du bilan de Zoom, plutôt que comme une entité autonome de capital-risque. Par ailleurs, le Zoom Apps Fund n’a pas vocation à prendre des sièges au conseil d'administration des entreprises dans lesquelles il investira.



PLUS QU’UNE SIMPLE APPLICATION DE VISIO

Après 10 ans d’existence, Zoom se veut plus qu'une simple application de vidéoconférence et souhaite continuer à stimuler sa croissance en renforçant son écosystème d'applications et d'accessoirs matériels.



En plein pandémie, l'application est devenue une incontournable du télétravail et des cours en ligne. En 1 an, elle a vu son chiffre d’affaires bondir de 367%. Elle a alors lancé la Zoom App Marketplace, une plateforme à destination des développeurs tiers pour que ces derniers puissent créer des applications qui tirent parti de la plateforme de communications unifiées Zoom. La plateforme compte aujourd'hui plus de 1 000 intégrations et applications de vidéo, de voix, de partage de contenu et de chat sur PC et smartphones.