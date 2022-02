Zoox, la filiale d'Amazon, poursuit les essais de son robot taxi

Zoox a conçu des dizaines de robots taxis électriques et les teste actuellement dans une ou plusieurs pistes semi-privées de Californie, rapporte TechCrunch. "Nous en avons des dizaines, pas encore des centaines, mais c'est un nombre à deux chiffres assez élevé", a déclaré le CTO Jesse Levinson, faisant référence au nombre total de robots taxis construits et en cours de test, à l'occasion d'une interview accordée à des médias.



Un véhicule sans pédale ni volant

Cette annonce suggère que Zoox se préparer à commencer les tests de son robot taxi sur les routes publiques. La désormais filiale d'Amazon teste actuellement des véhicules Toyota Highlander équipés de son système de conduite autonome à San Francisco, Las Vegas et Foster City, en Californie. Zoox a également étendu ses tests à Seattle. Tous ses véhicules autonomes ont des chauffeurs de sécurité derrière le volant.



En parallèle Zoox a spécialement conçu un véhicule sans pédale ni volant pour déployer son service de robot taxi. Présenté en décembre 2020, ce véhicule est doté de quatre places assises, il peut circuler dans les deux sens avec la même aisance et aller jusqu'à 120 km/h. Depuis la présentation de ce véhicule conçu pour la mobilité partagée, Zoox n'a pas communiqué. Mais la filiale d'Amazon teste discrètement son véhicule sur des routes ouverte et dans des environnements semi-fermé comme des campus.



Jesse Levinson n'a pas précisé exactement où se trouvent ces robots taxis, mais a déclaré qu'il s'agit d'un campus fermé avec uniquement des employés de Zoox. "Vous pouvez imaginer, vous savez, des campus ou des installations de recherche", a-t-il expliqué. "Ce que je veux dire par routes ouvertes, c'est que les personnes avec lesquelles nous interagissons, qu'il s'agisse de cyclistes, de piétons, de véhicules, ne sont pas d'autres employés Zoox. Ce n'est pas comme un campus Zoox fermé". Toutefois ces campus ne sont pas non plus entièrement ouverts au public.



Bientôt un service de robot taxi ?

La prochaine étape ? Tester son robot taxi sur les routes publiques. Cette étape n'est "vraiment pas si loin", a déclaré Jesse Levinson. "Nous ne parlons pas d'années". A l'origine, Zoox avait annoncé vouloir déployer un tel service dans le courant de l'année 2021.



La filiale d'Amazon n'est pas la seule à se lancer dans ce projet. Cruise, une filiale de General Motors, propose depuis le début du mois de février 2022 au public de monter à bord de ses véhicules autonomes, sans opérateur de sécurité, pour se faire transporter dans les rues de San Francisco. Waymo, la filiale d'Alphabet, a déployé un service similaire à Phoenix et s'apprête à dupliquer ce modèle à San Francisco.