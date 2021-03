Intel investit 20 milliards de dollars dans deux nouvelles usines et va produire des puces pour des tiers

Intel annonce un plan à 20 milliards de dollars pour construire deux nouvelles usines dans l'Arizona. L'entreprise ambitionne de devenir l'un des principaux fondeurs pour les Etats-Unis et l'Europe en fabricant non seulement ses propres puces mais aussi des puces conçues par d'autres. Avec ce plan, dévoilé le 23 mars 2021, Intel acte un changement de stratégie et tente de bousculer les acteurs asiatiques dont les géants Samsung et TSMC.



Intel Foundry Services

Avec ces deux fonderies, Intel prévoit la création de 3 000 emplois permanent. D'autres annonces concernant son expansion aux Etats-Unis et en Europe devraient avoir lieu dans le courant de l'année, à ajouter Intel sans donner plus de détails. L'expansion de ses capacités de production arrive alors que les Etats-Unis et l'Europe cherchent respectivement à affirmer leur souveraineté dans le domaine des semi-conducteurs qui souffre actuellement d'une pénurie et touche à des sujets concernant la sécurité nationale.



Ces nouvelles fonderies vont permettre à Intel de produire ses propres puces mais aussi à des clients extérieurs de produire leurs semi-conducteurs. Intel met en place une nouvelle unité baptisée "Intel Foundry Services" (IFS) pour déployer ce service. Avec le Dr Randhir Thakur à sa tête, l'IFS se distingue des autres offres de fonderies "par la combinaison d'une technologie de processus et d'un conditionnement de pointe, […] et d'un portefeuille d’IP de renommée mondiale pour les clients, y compris des cœurs x86 ainsi que des IP d'écosystème ARM et RISC-V", détaille Intel. L'entreprise annonce déjà les premiers partenaires séduits par ce dispositif : Amazon, Cisco, Ericsson, Google, IBM ou encore Microsoft et Qualcomm.



Mise en place du processus à 7 nm

Après l'arrivée de Pat Gelsinger en tant que CEO, un plan était attendu pour remettre l'entreprise sur la bonne voie et redorer son image écornée par un manque d'innovation. Mis en échec par ses concurrents, Intel avait du mal à fabriquer une nouvelle génération de CPU et ses processus de fabrication ne suffisaient plus à maintenir sa supériorité sur la concurrence. La vision "IDM 2.0" présentée par Pat Gelsinger vise justement à faire évoluer le processus de fabrication des dispositifs intégrés (IDM) d'Intel et surtout les mettre à disposition d'autres entreprises.



"Intel est la seule entreprise à disposer de la profondeur et de l'étendue des logiciels, du silicium et des plateformes, du packaging et du processus avec la fabrication à grande échelle sur laquelle les clients peuvent compter pour leurs innovations de prochaine génération", a voulu rassurer Pat Gelsinger. Intel a aussi tenu à montrer qu'il restait à la pointe dans les processeurs pour les data centers, un domaine dans lequel il prend du retard, en annonçant l'arrivée du 7 nm. Une première tuile de calcule (compute tile) en 7 nm pour le "Meteor Lake" est attendu pour le deuxième trimestre 2021.