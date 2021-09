OVHcloud entame son processus d'introduction en Bourse

Dernière ligne droite pour le fournisseur français de services d'hébergement et de solutions cloud OVHcloud avant son introduction en Bourse. L'entreprise a obtenu le feu vert de l'Autorité des marchés financiers. L'autoproclamé "leader européen du cloud" pourrait être valorisé 4 milliards d'euros à la Bourse de Paris, selon les informations du Wall Street Journal. Lors de sa levée de fonds auprès des fonds KKR et Towerbrook en 2016, l'entreprise avait été valorisée près d'un milliard d'euros.



Lever 400 millions d'euros

Cette IPO vise une augmentation de capital jusqu'à 400 millions d'euros via l'émission d'actions nouvelles, destinée à soutenir l'expansion de l'entreprise en Amérique du Nord et en Asie. Mais la famille de son fondateur, Octave Klaba, qui l'a créée en 1999, resterait "largement majoritaire" à l'issue de l'opération, est-il précisé dans son communiqué. Elle détient actuellement 76% du capital, selon Bloomberg.



L'opération ferait d'OVHcloud la plus grosse IPO de l'année sur la place de Paris, devant celles du vendeur en ligne de voitures d'occasion Aramis et de la plateforme de distribution de musique en ligne Believe Digital.



Objectif : une croissance de 25% par an

OVHcloud a réalisé un chiffre d'affaires de 632 millions d'euros en 2020 (dont près de la moitié en dehors de la France et 62% issus des services de cloud privé), pour un résultat opérationnel de 263 millions d'euros. Elle revendique 1,6 million de clients dans 140 pays. Pour 2021, la société table sur des revenus entre 655 et 665 millions d'euros, et sur une marge d'Ebitda entre 38% et 40%.



L'entreprise fonde l'accélération de sa croissance sur le cloud souverain, les nouveaux usages (calcul de haute performance pour l'intelligence artificielle, solutions de gestion de bases de données, solutions de stockage ultraperformantes, sécurité et protection des données...), la poursuite de son expansion internationale, et la croissance externe.



"Pour l’avenir, notre priorité sera de capter pleinement la croissance rapide du marché du cloud et d’accroître nos parts de marché. Nous ambitionnons d’atteindre un taux de croissance organique du chiffre d’affaires aux environs de 25% à horizon 2025, qui pourrait être soutenu par des acquisitions", déclare le directeur général d'OVHcloud Michel Paulin, dans un communiqué. OVH avait repoussé son projet d'IPO après l'incendie qui s’était déclaré dans l'un de ses datacenters à Strasbourg, en mars, dont l'impact sur son chiffre d'affaires cette année s'élève à 28,1 millions d'euros, a indiqué l'entreprise.