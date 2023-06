Atos optimiste pour le plan de redressement de ses activités historiques

Trois semaines avant une assemblée générale qui s'annonce houleuse et alors que le groupe étudie des offres de reprise, Atos a détaillé sa stratégie de redressement pour son activité historique d'infogérance et de cloud hybride, rebaptisée Tech Foundations. Elle a relevé les ambitions pour cette dernière, qui emploie 52 000 collaborateurs dans 69 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 6 milliards d’euros en 2022.

Recentrage sur quatre offres au redressement plus rapide que prévu

Tech Foundations va recentrer son portefeuille de services autour des segments à la plus forte croissance, élargissant son "marché adressable" de 40% par rapport à la stratégie présentée il y a un an : nouvelles organisations des espaces de travail numériques post-covid, multicloud et infrastructures hybrides, cloud souverain, intelligence artificielle. Les autres activités de la société (business process outsourcing, revente de matériel et de logiciels, solutions de communication unifiée), représentant un chiffre d'affaires de 900 millions d'euros en 2022, seront progressivement réduites.

Les quatre offres cœur de métier ont totalisé un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros pour l'exercice 2022. 2,1 milliards pour le cloud, 1,2 milliard pour les espaces collaboratifs de travail et de relation client, 900 millions pour le conseil en technologie, et 300 millions pour les solutions d'IA et d'informatique verte. Elles ont dégagé dans leur ensemble une croissance de 1,2%, et leur marge opérationnelle est redevenue positive avec trois ans d’avance sur le plan.

Renouer avec la croissance en 2026

L'objectif général, revu à la hausse au vu de ces résultats jugés encourageants, est d'améliorer la marge brute de 1,2 milliard d'euros d'ici 2026 afin de rattraper la norme du secteur, et de dégager plus de cash (300 millions d'euros de plus que le plan initial). L'entreprise espère ainsi renouer avec la croissance en 2026, et atteindre une marge opérationnelle entre 6 et 8% à cette échéance.

"En très peu de temps, nous avons obtenu des résultats meilleurs qu’anticipé et avons reçu des retours extrêmement positifs de la part de nos parties prenantes. Bien que nos réalisations à ce jour ne soient qu’un début, elles nous permettent d’avancer avec confiance et de revoir à la hausse nos ambitions à moyen terme", déclare Nourdine Bihmane, DG d'Atos et co-CEO de Tech Foundations, dans un communiqué.

En attendant, Tech Foundations s'attend à atteindre un plus bas de chiffre d’affaires en 2024, à environ 5 milliards d’euros.

900 postes supprimés sur un plan de 7500

Le plan de réduction des coûts engagé par ailleurs, qui a déjà conduit à la suppression de 900 postes et en prévoit 7500 en tout, a permis de réaliser 270 millions d'euros d'économies en année pleine.

Le coût total du plan de transformation devrait diminuer de 10% par rapport à ce qui était prévu, atteignant 780 millions d’euros sur la période 2022-2026, et promettant un retour sur investissement inférieur à deux ans.

Cela satisfera-t-il les éventuels acquéreurs ? Selon BFM Business, Atos serait en cours de négociation avec l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky pour lui céder Tech Foundations. Ce dernier demanderait 600 millions d'euros en cash pour financer la restructuration mais serait prêt à investir 200 millions dans l'autre ligne activité d'Atos, qui comprend la cybersécurité et le big data, rebaptisée Eviden (ex-Evidian). Atos a annoncé en juin 2022 son projet de scission, pour séparer les activités de Tech Foundations et celles d'Evidian.

Lors de l'AG prévue le 28 juin, un groupe d'actionnaires parmi lesquels le fonds Sycomore, qui détient 1% du capital environ, a l'intention de demander le remplacement du président du groupe Bertrand Meunier. Atos a cumulé 4 milliards d'euros de pertes sur les deux derniers exercices et son cours de bourse a chuté de 80% depuis début 2021.