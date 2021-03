Aurora s'empare d'une deuxième start-up spécialisée dans les Lidar

Aurora, la start-up spécialisée dans le véhicule autonome qui s'est emparée des actifs d'Uber dans ce domaine, poursuit ses emplettes. Aurora a annoncé fin février 2021 racheter OURS Technology, une start-up spécialiste des Lidar qui sont des capteurs très utilisés dans la conduite autonome. Aurora ne précise pas les détails financiers concernant cet accord.



Aurora cherche à réduire les coûts

La start-up fondée par d'anciens cadres provenant des divisions de Google, Tesla et Uber travaillant sur la conduite autonome, signe ainsi sa seconde acquisition dans ce domaine en moins de deux. Elle s'était déjà emparée de Blackmore, une start-up spécialisée dans les Lidar, en mai 2019. La technologie de Blackmore permet de "voir" à plus de 300 mètres et mesurer rapidement la vitesse des objets. Cette technologie a permis Aurora de faire rouler ses camions autonomes sur les routes du Texas.



Toutefois, Aurora cherche désormais à déployer plus globalement sa flotte de camions autonomes en multipliant les tests dans le but de commercialiser sa technologie. La start-up se rend compte qu'elle a besoin d'une technologie de Lidar plus petite et moins coûteuse tout en étant aussi efficace. D'où l'acquisition d'OURS Technology.



Comme Blackmore, OURS Technology planche sur une technologie de lidar à ondes continues modulées en fréquence (FMCW pour Frequency Modulated Continuous Wave). La jeune pousse a été fondée en 2017 par une équipe de chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley. Elle emploie actuellement une douzaine de personnes qui devraient rejoindre Aurora.