En 2020, Microsoft a tenté de vendre son moteur de recherche Bing à Apple pour supplanter Google

Alors que les causes et les conséquences de la position dominante du moteur de recherche Google sont en ce moment passées au peigne fin dans le cadre d'un procès historique aux Etats-Unis, une anecdote révélée par le média américain Bloomberg attire l'attention sur deux autres géants du numérique, Microsoft et Apple. Le premier aurait tenté, en 2020, de vendre son alternative à Google Search, au second afin d'équiper par défaut les appareils de la marque à la pomme du moteur de recherche Bing.



Mais les négociations, lesquelles se sont déroulées en haut lieu par l'intermédiaire d'Eddy Cue, vice-président d'Apple en charge des services et en lien étroit avec Tim Cook, n'ont rien donné. D'après des témoignages apportés au dossier du procès antitrust intenté contre Google par le ministère de la justice états-unien, le fabricant de l'iPhone n'aurait jamais envisagé sérieusement d'abandonner Google et se serait au contraire servi de l'offre de Microsoft pour négocier dans ce cadre de meilleurs revenus auprès d'Alphabet (estimés à entre 15 et 20 milliards de dollars par an).

Un autre rendez-vous manqué en 2016

Google, accusé par la justice d'étouffer la concurrence pour maintenir son hégémonie dans le marché du moteur de recherche, se voit donc reprocher cette étroite relation avec Apple. Les deux firmes ont d'ailleurs renouvelé leur accord en 2021, un an après les négociations préliminaires avortées avec Microsoft. Bloomberg relève toutefois que Bing a été utilisé par défaut dans les fonctionnalités Siri et Spotlight (mais pas sur le navigateur Safari, donc) des appareils Apple, et ce pendant plusieurs années.



En 2016, d'autres échanges entre les patrons Satya Nadella et Tim Cook au sujet d'un contrat global n'avaient rien donné non plus. Est-ce parce que, comme le disent certains protagonistes de l'affaire, le moteur de recherche Google était de loin le meilleur sur le marché à l'époque ? Ou parce que la firme californienne a tout fait pour écraser sa concurrence ? Pour répondre à ces questions, le procès de Google, qui doit se poursuivre jusqu'au mois de novembre, doit faire toute la lumière sur les raisons de ces rendez-vous manqués entre Apple et Microsoft.