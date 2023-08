En Chine, les revenus publicitaires de WeChat grimpent grâce à son clone de TikTok

Lancé en 2011 comme un simple service de messagerie instantanée, WeChat est désormais une application incontournable de l'Internet chinois. Elle possède au deuxième trimestre de cette année quelque 1,327 milliard d'utilisateurs et a vu ses revenus publicitaires grimper de 34% en un an. WeChat Channels, son service concurrent de TikTok lancé il y a deux ans, est en grande partie responsable de cette croissance, rapporte le journal South China Morning Post.

L'opportunité du "live-streaming e-commerce"

Au deuxième trimestre de 2023, le service de vidéos courtes intégrée directement à l'application a en effet rapporté 411,5 millions de dollars, devenant la principale source de revenus publicitaires de WeChat. Le temps passé sur cette portion de la super-application chinoise a d'ailleurs presque doublé en un an. Et il était estimé le mois dernier que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de WeChat Channels avait dépassé celui de Douyin, le TikTok chinois.



Tencent, qui possède WeChat, veut donc continuer à miser sur son équivalent de TikTok en qui ses dirigeants placent beaucoup d'espoir et "améliorera progressivement [sa] charge publicitaire […]", a assuré James Mitchell, directeur de la stratégie de l'entreprise, lors de la présentation de ses résultats financiers trimestriels. "Cela se traduira mécaniquement par plus de revenus", a-t-il poursuivi. La firme compte à cet égard augmenter la cadence en matière de "live-streaming e-commerce".



Cette particularité du marché chinois, en plein essor depuis le début de la pandémie de Covid-19, consiste en des plateformes en ligne sur lesquelles les consommateurs peuvent assister à des démonstrations et essayer des produits lors d'expériences virtuelles en direct. Tencent peut être confiant vis-à-vis de cette prometteuse opportunité de croissance : le volume brut de marchandises vendues via le "live-streaming e-commerce" sur WeChat Channels a déjà augmenté de 150% au deuxième trimestre de 2023 par rapport à l'an passé.