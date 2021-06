FlixMobility lève 650 millions de dollars pour relancer son offensive sur la mobilité

FlixMobility a annoncé mercredi 2 juin 2021 avoir levé 650 millions de dollars. Une levée de fonds à la fois en fonds propre et en dette, détaille FlixMobility sans préciser les montants. Un nouvel investisseur américain, Canyon Partners, a contribué à ce tour de table et pourra l'aider dans son expansion sur ses marchés existants et sur de nouveaux marchés. Ce tour de table valorise l'acteur de la mobilité à 3 milliards de dollars, soit bien plus que lors de sa précédente levée en 2019.



Relancer sa croissance

Connu pour son service de bus FlixBus, l'opérateur de mobilités a également lancé un service de covoiturage sous le nom de FlixCar et propose une offre de trains sous le nom de FlixTrain dans certains pays. Cette levée de fonds intervient alors que les acteurs de la mobilité sont mis en difficultés avec la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinements qui ont conduit à une forte chute des déplacements.



Ce financement "est un signe fort pour l'avenir et [notre] vision visant à proposer une mobilité durable avec FlixBus et FlixTrain aux personnes du monde entier", rassure Jochen Engert, fondateur et CEO de FlixMobility, dans un communiqué. L'entreprise assure être parvenue à traverser la pandémie grâce à des ajustements de réseau et à de lourds investissements dans la technologie et l'automatisation.



Avec les campagnes de vaccinations qui s'accélèrent, notamment dans les pays occidentaux, l'opérateur de mobilité souhaite reprendre son offensive. FlixMobility ambitionne d'élargir son réseau de mobilité aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Portugal et également en Turquie, en France et en Europe de l'Est où il est déjà bien implanté.