Food Tech : le groupe Elior croque la start-up Nestor et son service de livraison de repas

Elior, un important groupe de restauration collective en France, s'empare de la start-up Nestor. Les détails financiers de cette acquisition annoncée vendredi 9 avril 2021 ne sont pas précisés par les intéressés. De même, il n'est pas indiqué si l'ensemble des effectifs de la start-up rejoignent le groupe Elior.



Du B2C au B2B pour Nestor

Nestor, une pépite de la food tech fondée en 2015, propose un service de livraison de repas à domicile à destination des particuliers. Pour se différencier dans ce secteur ultra-concurrentiel, la jeune pousse met l'accent sur l'utilisation de produits frais et de saison et assure accorder une place importante aux "saveurs nouvelles". La start-up propose un menu unique par jour correspondant à la thématique de la semaine.



Ce service, accessible via une application, est destiné aux particuliers. Nestor, qui livrait plus de 10 000 repas par semaine jusqu'ici, va désormais se tourner vers le secteur B2B et pouvoir développer son portefeuille clients auprès des clients d'Elior. Une aubaine pour elle au vue du nombre de services de livraisons de repas à domicile. Uber Eats, Deliveroo et Just Eat sont sans doute les plus connus. A leurs côtés, des start-up comme Frichti ou Foodora tentent aussi de se faire un nom.



Pour Elior, la nécessité d'étoffer son offre

Pour Elior, cette acquisition est l'opportunité de développer son offre. Une nécessité puisque le Covid-19 conduit de très nombreuses personnes à faire du télétravail, ce qui entraîne une fermeture des restaurants d'entreprise ou une très forte diminution de leur activité. Désormais, Elior va donc pouvoir leur proposer un service supplémentaire de livraison de repas à domicile qui répond aux attentes des télétravailleurs. Service qui pourra aussi lui permettre de s'ouvrir un nouveau marché : celui des entreprises ne disposant pas des infrastructures nécessaires à la production de repas.