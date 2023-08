General Motors déploie le chatbot DialogFlow de Google dans son assistant de bord OnStar

"L'IA générative a le potentiel de révolutionner l'expérience d'achat, de propriété et d'interaction à l'intérieur du véhicule et au-delà", s'est enthousiasmé Mike Abbott, cadre de General Motors (GM), en marge d'une conférence donnée par le CEO de Google Sundar Pichai à San Francisco. Le constructeur automobile américain a étendu sa collaboration avec la firme de Moutain Dew, prévoyant l'intégration complète du robot conversationnel de Google Cloud, Dialogflow, à l'assistant de bord OnStar.



Comme le rapporte le média spécialisé The Verge, l'assistant virtuel interactif d'OnStar était déjà équipé de l'intelligence artificielle de Google Cloud depuis 2022. Mike Abbott a toutefois fait plusieurs annonces sur l'amélioration de ses capacités. Les conducteurs abonnés au service payant OnStar pourront à présent poser des questions fréquentes au chatbot de Google, demander des renseignements techniques sur les véhicules de GM et quérir une assistance pour la conduite.

Gain de temps pour les clients et les employés

La technologie est d'ores et déjà disponible aux Etats-Unis et au Canada dans la plupart des véhicules construits à partir de 2015. L'extension de cette collaboration avec Google permettra à OnStar de traiter plus d'un million de demandes de renseignements de la part des clients de General Motors, a indiqué l'entreprise. Si elle a été adaptée pour répondre à des besoins basiques, la version de Dialogflow qui équipe l'assistant de bord de GM est également capable de reconnaître certains mots ou phrases indiquant une urgence.



Dans le cas où ces termes seraient prononcés à l'oral par le conducteur, OnStar ferait appel à un opérateur téléphonique humain. Un système qui représente un gain de temps pour les détenteurs de véhicules General Motors et pour ses employés, lesquels peuvent "passer plus de temps avec les clients dont les demandes nécessitent un contact humain", selon une étude de marché de l'entreprise. GM promet d'ajouter à l'avenir de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services en lien avec l'intelligence artificielle.



Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que General Motors s'intéresse d'aussi près à l'IA. En mars dernier, la firme américaine avait confirmé son intention d'intégrer la puissance de ChatGPT à son assistant vocal. Pour GM, l'intégration de tels outils d'intelligence artificielle à l'intérieur de ses véhicules constitue un moyen rêvé pour atteindre l'un de ses objectifs financiers. D'ici à 2030, le constructeur des Cadillac souhaite en effet voir les revenus liés à ses abonnements optionnels culminer à 25 milliards de dollars.