Groopiz, l'agence de voyage numérique dédiée aux plus de 50 ans

"Dans l’univers des agences de voyage, à moins d’avoir des moyens colossaux, il est préférable de se spécialiser pour se faire une place sur le marché." Alexandre Israël a fondé Senior Evad en 2013 en s’appuyant sur son attachement à sa grand-mère et son envie de proposer différents styles de voyage. Il a ainsi créé deux entités spécifiques : Groopiz, pour les plus de 50 ans actifs et Loisirs d’Age pour les personnes âgées dépendantes résidant en Ehpad.



80 000 utilisateurs

Avec 80 000 utilisateurs, Groopiz se positionne comme le premier site communautaire pour les voyageurs de plus de 50 ans. "Il ne s’agit pas de faire de la vente de voyage traditionnel mais d’avoir une offre adaptée sans multiplier les séjours." Devant la multitude de propositions des tour-opérateurs et des agences locales dans les pays, Groopiz, qui dispose également de ses propres partenaires, opère une pré-sélection pour réduire l’offre existante dépassant 10 000 séjours à seulement 200 en appliquant ses propres filtres.



"A côté des destinations à la mode, même lointaines, nous proposons des séjours originaux car avoir plus de 50 ans ne signifie pas qu’on ne fait plus rien", insiste Alexandre Israël. Une randonnée au Népal ou en Mongolie, un séjour sportif ou culturel attendent les clients de Groopiz. "Nos clients veulent un certain niveau de confort pour les hébergements et la restauration. Ils souhaitent aussi un rythme adapté pour les visites ainsi qu’une composante sportive ou culturelle, préfèrent les dates hors saison et privilégient un guide francophone. Cette somme de détail fait la différence."







Des fonctionnalités qui dépassent le voyage

Groopiz se voit comme un e-commerce social qui associe la dimension vente de l’agence de voyage à des services complémentaires. "Nos clients se créent un profil visible des autres voyageurs. Au gré des offres, il pourra voir qui sont les autres participants au voyage et échanger en amont du départ pour faire connaissance et même s’organiser pour rejoindre l’aéroport ou partager une chambre afin de réduire les coûts."



Les clients peuvent également contacter les utilisateurs ayant déjà fait le voyage pour obtenir un retour d’expérience. Au retour, le groupe reste accessible afin de garder le contact et partager les photos par exemple tandis que chacun peut construire sa propre carte intégrant toutes ses destinations.



"Les participants au voyage qui ne seraient pas clients Groopiz peuvent également rejoindre le groupe gratuitement." Le site, réalisé sous wordpress, propose également à sa communauté des activités gratuites ou à moindre coût afin que les séniors actifs puissent se rencontrer à Brest, Lille, Paris, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Montpellier ou Marseille. "Nous souhaitons contribuer à rompre l’isolement social des plus âgés."