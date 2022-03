Holoride choisit le HTC Vive Flow pour transporter les passagers auto en réalité virtuelle

Holoride donne de ses nouvelles à l'occasion du Mobile World Congress 2022. La start-up annonce notamment que sa technologie sera commercialisée au deuxième semestre de cette année. Fondée en 2019 après être née au sein d'Audi, elle développe un système de réalité virtuelle pour les passagers automobiles. Il prend en compte la vitesse et les mouvements de la voiture et les reproduit en temps réel dans l'environnement virtuel, ce qui évite que les utilisateurs ressentent le mal des transports. Holoride avait levé 10 millions d'euros l'année dernière pour préparer sa mise sur le marché.



La start-up profite aussi du salon pour révéler son premier partenaire commercial dans les casques VR : HTC. Il a déclaré le 25 février que le Vive Flow serait le premier appareil compatible avec son système au lancement. Un choix cohérent, ce casque étant particulièrement bien adapté à ce cas d'usage. Compact et léger (189 grammes), il fonctionne en se connectant par câble à un appareil externe (par exemple un smartphone), ne dispose pas de contrôleurs dédiés, et peut se targuer d'une qualité d'affichage très correcte (1600 x 1600 pixels par œil à 75 Hz, avec un champ de vision de 100°).



Des démonstrations du système sont actuellement données sur le salon, les passagers faisant un tour dans la ville de Barcelone. Holoride indique qu'au lancement, il proposera à la fois des expériences interactives en 3D et la possibilité de visionner du contenu "classique" sur un écran de cinéma virtuel. Le coût de la solution et les détails de son intégration (de quelle manière et sur quels types de véhicules) ne sont pas encore connus. On sait néanmoins qu'Audi et Ford font partie des constructeurs à avoir testé le système.