Hyundai accélère ses essais de véhicules autonomes avec des déploiements à Los Angeles

Le constructeur automobile coréen Hyundai ne ralentit pas en matière de conduite autonome. Motional, sa coentreprise fondée avec l'équipementier Aptiv, débute des essais sur route à Los Angeles au cours de ce mois d'août. Un choix qui n'est pas anondin, cette ville de Californie étant réputée pour son trafic routier difficile et ses embouteillages monstres.



Les essais auront plus spécifiquement lieu aux environs de Santa Monica, une ville située à l'ouest de l'aire métropolitaine de Los Angeles. Ce n'est pas un hasard : Motional y possède des bureaux depuis cinq ans dans lesquels travaillent une partie de ses ingénieurs. L'entreprise compte y ajouter un centre d'opérations afin de piloter les essais et, à terme, un service commercial.



Un service commercial prévu pour 2023

Motional effectue déjà des tests à Boston, Pittsburg et Las Vegas aux Etats-Unis, de même qu'à Singapour. Ils incluent à la fois la capture des routes en 3D et la conduite autonome avec supervision d'un technicien. L'objectif est d'avoir un système suffisamment robuste pour proposer un service de robot taxi en partenariat avec Lyft d'ici 2023.



Si la perspective de voitures de tourisme capables de conduire seules sur n'importe quelle route reste une chimère, les services de robots taxis évoluant dans des zones prédéterminées continuent de se développer à vive allure. Outre Motional, les projets de Waymo (Google), Argo AI (soutenu entre autres par Ford et Volkswagen), Cruise (General Motors), Mobileye (filiale d'Intel) vont bon train en Californie.