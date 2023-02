Joby Aviation dans les dernières phases de prototypage de son taxi volant pour une mise en service en 2025

Joby Aviation, qui développe des aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) pour le transport de passagers, a annoncé, ce 14 février 2023, qu’elle passait à l’assemblage final de son premier taxi volant. La société d’aviation américaine se rapproche ainsi de son objectif : lancer son service commercial de transport de passagers d'ici 2025.

L’engin sera produit dans son usine pilote située à Marina, en Californie. Une installation conçue pour tester le processus par le biais d'une fabrication à faible cadence capable de produire "des dizaines d'appareils par an". Joby a déjà construit les principales structures de l'aéronef : l'aile, la queue et le fuselage. Elle va maintenant fusionner le tout et installer le câblage, l'électronique, les systèmes d'actionnement et de propulsion.

En plein processus de certification de la Federal Aviation Administration

La start-up américaine avait obtenu l'autorisation de déployer un service commercial aux Etats-Unis en mai 2022. La semaine dernière, l’entreprise annonçait avoir achevé la deuxième étape (sur cinq) de certification de la Federal Aviation Administration (FAA), à savoir le certificat de type pour un usage commercial de transport de passagers. L’entreprise affirme être en train de franchir les trois dernières étapes du processus.

L’obtention de la certification type signifie que la FAA approuve la conception de l'avion de Joby et de tous ses composants, celle-ci étant conforme aux normes de l'agence en matière de navigabilité et de bruit. Il ne lui restera ensuite qu’à obtenir le certificat de production nécessaire pour pouvoir fabriquer en masse ses eVTOLs.

Des essais en vol prévus avant juin

"Contrairement à un prototype, ce modèle est conforme à une version de production, et donc a été construit avec un système de gestion de la qualité pleinement opérationnel, ce qui signifie que nous sommes en mesure de tracer et de vérifier chaque aspect de sa production – un grand pas vers la fabrication à grande échelle", a déclaré Didier Papadopoulos, responsable OEM avion chez Joby, dans un communiqué. L'entreprise prévoit de commencer les essais en vol de l'appareil au cours du premier semestre de cette année.

Pour ce qui est de la fabrication à grande échelle, l’entreprise est actuellement à la recherche d'un site qui accueillera son usine. La société indique qu'elle étudie activement les propositions de plusieurs États désireux d’accueillir cette fabrication, notamment pour créer des emplois. Elle espère lancer son service commercial de transport de passagers en 2025.

Un marché concurrentiel

Si l’obtention des certifications et le lancement de la fabrication sont des étapes clés, Joby devra ensuite réussir à conquérir le marché et à y conserver sa place. La start-up devra composer, sur le territoire américain, avec la concurrence de l’américain Archer Aviation, soutenu par United Airlines et Stellantis, qui a investi dans l’entreprise en janvier 2023.

Ailleurs, il y a l’allemand Volocoper, dont le premier vol d’essai devant du public a été réalisé en France en novembre dernier, le japonais Skydrive, soutenu depuis peu par Suzuki, ou encore le brésilien Azul.