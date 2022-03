Suzuki se lance dans les taxis volants avec SkyDrive

Suzuki a annoncé le 22 mars 2022 avoir noué un partenariat avec la start-up japonaise SkyDrive, qui est déjà soutenue par Toyota. L'objectif est clair : commercialiser un aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux, dit eVTOL. Cet appareil, pleinement autonome, doit être déployé dans le cadre de services de taxi volant.



Peu de précisions

SkyDrive et Suzuki expliquent axer leur collaboration sur la R&D, la planification des systèmes de fabrication et de production de masse, et le développement des marchés étrangers avec un accent initial sur l'Inde. Les partenaires mettent également en avant la neutralité carbone du projet. Peu de détails complémentaires sont donnés sur ce partenariat.



SkyDrive cherche à promouvoir une nouvelle vision de la mobilité dans laquelle les personnes peuvent être transportées quotidiennement dans les airs. La start-up planche sur le développement, la fabrication et la commercialisation d'un eVOTL, ainsi que d'un drone cargo. Ce dernier est déjà utilisé sur des chantiers au Japon, principalement dans les zones montagneuses, et peut transporter des charges utiles allant jusqu'à 30 kg.



La start-up se targue d'être parvenue à réaliser un premier vol avec sa "voiture volante" en août 2020. Ce vol d'essai n'était pas autonome puisqu'un pilote était à bord de l'appareil, mais cette première expérimentation est une vraie réussite pour SkyDrive. La start-up aimerait déployer un service de taxi volant à l'occasion de l'exposition universelle de 2025 prévue à Osaka et initier des services commerciaux de transport dans d'autres régions du Japon.



Les constructeurs et les taxis volants

Pour Suzuki, ce partenariat est l'occasion de diversifier ses activités. L'entreprise japonaise, célèbre constructeur de motos qui fabrique également des voitures et des moteurs de hors-bords, étendrait ses services dans une quatrième catégorie liée à la mobilité avec ces "voitures volantes".



Le constructeur japonais n'est pas le premier à se lancer sur ce marché naissant. Son compatriote Honda a également mis le cap vers les taxis volants. Après avoir mis au point un avion d'affaires biréacteurs, le HondaJet, l'industriel a annoncé en septembre 2021 vouloir développer un eVTOL. Le Coréen Hyundai s'est également lancé dans un projet similaire. Fiat Chrysler s'est rapproché de la start-up Archer, tandis que Toyota a investi dans SkyDrive et Job Aviation. Quant à Audi et Porsche, qui ont aussi montré leur volonté de se lancer sur ce sujet, ils ne donnent plus d'informations sur d'éventuels projets.