L'Audi Q4 e-tron propose en option un affichage en réalité augmentée sur le pare-brise

Audi a présenté son SUV Q4 e-tron le 8 mars 2021. Innovation notable : il peut être doté en option d'un affichage en réalité augmentée sur le pare-brise. Cette technologie se multiplie à bord des nouvelles voitures, comme le montre Audi mais aussi Volkswagen, et devraient rapidement devenir la norme.



Deux niveaux de lecture

Assez logiquement, ce système fonctionne avec deux niveaux de lecture : une fenêtre plus lointaine et plus grande correspond à une diagonale d'environ 70 pouces au niveau du pare-brise ; une fenêtre plus petite est située en dessous de cette diagonale et s'affiche à environ 3 mètres de distance du conducteur. Cette dernière affiche des informations relatives "à la vitesse et aux conditions de circulation ainsi que le système d'assistance et des symboles de navigation sous forme d'écrans statiques".



D'autres informations, concernant le système de navigation ou les systèmes d'assistance du véhicule, sont projetées sur la diagonale supérieure. Ces données apparaissent en réalité augmentée à une distance d'environ 10 mètres du conducteur. Par exemple, des flèches indiquent directement sur la route l'endroit où il faut tourner. La distance avant les intersections, quant à elle, est affichée en mètres sur la fenêtre inférieure. Si l'aide au maintien dans la voie est activé, une ligne rouge peut s'afficher sur le marquage réel lorsque le véhicule s'approche trop d'un des bords de la voie.



Des images réfléchies par un système de miroirs

Cet affichage s'appuie sur une unité de génération d'images (PGU) embarqué dans le tableau de bord du véhicule. Les images sont diffusées sur un écran LCD qui dirige les faisceaux lumineux qu'il génère sur deux miroirs et des composants optiques s'occupent de séparer les différentes parties selon les zones de perceptions des images diffusées (proche ou éloigné). Ces miroirs dirigent les faisceaux sur un autre grand miroir concave. Ce dernier, qui peut être réglé électriquement, diffuse les images sur le pare-brise



Le générateur d'images ou AR Creator "restitue les symboles d'affichages à un rythme de 60 images par seconde et les adapte à la géométrie des projections optiques". Il s'occupe aussi de calculer leur position par rapport à l'environnement grâce à un ensemble de données collectée par la caméra frontale, le capteur radar et le GPS. Pour affiner son calcule, l'AR Creator prend en compte le délai de quelques fractions de secondes entre l'identification d'un objet et sa sortie du contenu graphique mais aussi le mouvement du véhicule.