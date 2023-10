L'autorité de la concurrence britannique autorise enfin Microsoft à acquérir Activision Blizzard

"Aujourd'hui, la CMA, l'autorité de régulation au Royaume-Uni, a approuvé notre transaction avec Microsoft." Dans un e-mail écrit à 2 heures du matin ce vendredi 13 octobre, le CEO d'Activision Blizzard Bobby Kotick a annoncé la nouvelle à ses employés : le géant Microsoft est enfin autorisé à finaliser l'acquisition record de l'un des éditeurs de jeux vidéo les plus importants du paysage vidéoludique à l'heure actuelle.



La Competition and Markets Authority (CMA) britannique était en effet le dernier obstacle à se dresser sur la route de Microsoft. Elle considérait que la proposition de rachat à 68,7 milliards de dollars, effectuée une première fois en janvier 2022, contrevenait aux règles les plus élémentaires de concurrence dans le marché du cloud gaming. Mais après plusieurs mois de négociations et une offre restructurée émise fin août par Microsoft, voilà que le sort d'Activison Blizzard semble scellé pour de bon.

UbisOFt pour sauver le rachat

Le studio français Ubisoft a joué un rôle majeur dans l'approbation du Royaume-Uni, qui doit donner lieu dans quelques heures à la finalisation du rachat. Selon son offre restructurée, Microsoft devra en effet vendre ses droits de diffusion cloud des précédents et futurs jeux vidéo d'Activision Blizzard à Ubisoft, et ce durant 15 ans en dehors de l'espace économique européen. "Ubisoft pourra ainsi proposer le contenu d'Activision selon n'importe quel modèle commercial, y compris par l'intermédiaire de services d'abonnement multi-jeux", précise la CMA dans un communiqué.



Sarah Cardell, sa directrice générale, a justifié l'importance de cette contrainte au regard de ses préoccupations en matière de préservation de la concurrence. "En vendant à Ubisoft les droits d'Activision sur le cloud streaming, nous avons fait en sorte que Microsoft ne puisse pas avoir la mainmise sur ce marché important qui se développe rapidement, indique-t-elle. À mesure que le cloud gaming se développe, cette intervention permettra aux consommateurs de bénéficier de prix plus compétitifs, de meilleurs services et d'un plus grand choix."

La fin d'un (trop) long feuilleton

Après plusieurs tentatives manquées de blocage du rachat, notamment aux Etats-Unis par la Federal Trade Commission, Microsoft a désormais le champ libre. Comme Bobby Kotick, le président de la firme de Redmond Brad Smith a exprimé son soulagement. "Nous sommes reconnaissants à la CMA d'avoir procédé à un examen approfondi et d'avoir rendu sa décision aujourd'hui", a-t-il écrit sur X il y a quelques heures.



Bien que l'autorité de la concurrence britannique ait identifié "des problèmes résiduels limités concernant le nouvel accord", sa décision du jour met en effet un terme à un long et important feuilleton pour le monde du jeu vidéo. Elle dénonce toutefois "les tactiques employées par Microsoft" tout au long du processus : "Microsoft a eu la possibilité de se restructurer au cours de notre enquête initiale, mais a continué à insister sur un ensemble de mesures dont nous lui avons dit qu'elles ne fonctionneraient tout simplement pas. Faire traîner la procédure de cette manière ne fait que gaspiller du temps et de l'argent."