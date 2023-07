L'IA générative dope le chiffre d'affaires de Google Cloud

Mentionnée à plus de cinquante reprises, l’intelligence artificielle était, une nouvelle fois, au centre de la conférence téléphonique organisée après les résultats trimestriels d’Alphabet, la maison mère de Google. Avec beaucoup de promesses sur le potentiel de cette technologie, mais aussi un élément déjà concret : l’impact sur les recettes de sa division cloud.

8 milliards de dollars de chiffre d'affaires

Au deuxième trimestre, Google Cloud (qui inclut la plateforme de cloud d’infrastructure GCP et la suite bureautique Workspace) a enregistré une hausse de 28% sur un an de son chiffre d’affaires, à un peu plus de 8 milliards de dollars. Ce taux de croissance est similaire à celui enregistré sur les trois premiers mois de l’année. Un signe positif car celui-ci n’en finissait plus de ralentir en raison du contexte macroéconomique difficile, qui pousse les entreprises à limiter leurs dépenses.

Le moteur de recherche profite de l’euphorie autour de l’intelligence artificielle générative, depuis les débuts tonitruants de ChatGPT fin 2022. Ces nouveaux modèles d’IA requièrent en effet une immense puissance de calcul, à la fois pour leur entraînement et pour leur fonctionnement. Cela représente un important relais de croissance pour les plateformes de cloud d’infrastructure, comme Google, Microsoft Azure et Amazon Web Services, le leader du marché.

La division enfin rentable

“Plus de 70% des licornes de l’IA sont des clients de Google Cloud”, se félicite Sundar Pichai, le directeur général d’Alphabet. Face à ses deux principaux rivaux, le groupe de Mountain View insiste sur son expérience interne : depuis des années, il entraîne sur ses serveurs les algorithmes d’IA qui alimentent ses nombreux services. Et il met en avant “le plus large choix de supercalculateurs”, offrant un accès aux derniers GPU dédiés à l’IA de Nvidia, considérés comme les plus avancés du marché, et à ses propres puces TPU.

Autre élément positif pour Google : la division cloud a enregistré son deuxième trimestre consécutif dans le vert, générant un bénéfice opérationnel de 395 millions de dollars. C’est deux fois plus qu’au premier trimestre. Avant cela, Google Cloud n’avait pas encore dégagé le moindre profit, accumulant près de 20 milliards de dollars de pertes en seulement quatre ans.