Lacuna lève 16 millions de dollars pour aider les villes à modifier leurs politiques de mobilité

Lacuna Technologies, start-up spécialisée dans les outils visant à aider les villes à modifier leurs politiques sur les mobilités, a annoncé le 7 juillet 2021 avoir levé 16 millions de dollars. Une levée de fonds en série A menée Xplorer Capital Management LLC et avec la participation de son investisseur historique Playground Global. La pépite a levé un total de 33,5 millions de dollars depuis sa création en 2018.



Un jumeau numérique des villes

La start-up basée à Palo Alto, développe des outils numériques en open source pour les villes et les responsables des mobilités afin de faciliter la mise en place d'une politique des transports dynamique. L'idée est que les décideurs puissent avoir une visibilité sur l'ensemble de la ville et sur les différents moyens de mobilités utilisés en son sein, que ce soit des modes de transport personnels, partagés ou même le réseau logistique. Les outils permettent également d'avoir une visibilité sur la façon dont les routes, trottoirs ou pistes cyclables sont utilisés.



Lacuna conçoit un jumeau numérique des villes. La start-up explique se baser sur des données factuelles pour anticiper la demande et tester numériquement divers utilisations des rues et des trottoirs pour gérer les politiques de manière dynamique. Que ce soit des trottinettes en libre-service, des bus ou même des drones, la start-up peut simuler n'importe quel moyen de mobilité. Lacuna assure obtenir des données qui montrent quelles politiques fonctionnent le mieux et pourquoi.



"Alors que de nouvelles technologies de mobilité continuent d'être déployées dans les villes du monde entier, le besoin en outils efficaces de gestion de la mobilité ne fait qu'augmenter", commente Hugh Martin, président et CEO de Lacuna Technologie, dans un communiqué. Lacuna souhaite aider à réduire la congestion et améliorer les flux de transport en optimisant l'utilisation de l'espace public. Avec ce nouvel apport financier, la start-up veut développer ses produits mais aussi les lancer sur de nouveaux marchés.