Le français Dattak lève 11 millions d'euros pour son assurance cyber

L'assurtech française Dattak, qui offre des produits d'assurance cyber aux petites et moyennes entreprises, annonce ce 30 août une levée de fonds de 11 millions d'euros en série A. Fondée fin 2021, elle avait alors levé 7 millions d'euros pour se lancer sur ce marché par l'intermédiaire des courtiers en assurance, en proposant un produit couplant couverture assurantielle et logiciel d'analyse des failles de sécurité.



Le tour de table a été mené par son investisseur historique XAnge, et fait entrer deux nouveaux actionnaires, Breega (investisseur dans Alice & Bob, Exotec, Sharelock…) et Bpifrance.

Des parts de marché à prendre rapidement

Dattak capitalisera sur cet apport pour doubler la taille de ses effectifs (tant au niveau du développement que de l'expertise assurantielle et cyber), compléter sa solution, s'attaquer au marché des ETI et s'étendre en Europe. L'ambition de la start-up est d'atteindre une volume d'affaires de 10 millions d'euros en 2024. Pour l'heure, l'assurtech revendique près d'un millier de clients et emploie 25 salariés.



Selon l'Amrae (Association pour le Management des Risques et des Assurances de l'Entreprise), le nombre de PME disposant d'un contrat d'assurance cyber a progressé en 2022 mais la part d'entreprises assurées n'atteint que 3%. Elle serait de 12% au sein des ETI. Le marché est donc encore très ouvert. Ce qui fait dire dans un communiqué à Tuan Tran, directeur d’investissements chez Bpifrance Digital Venture, que “Dattak se positionne sur un marché gigantesque et a le potentiel d’en devenir le category leader”.