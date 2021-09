Le gouvernement injecte 200 millions d'euros pour soutenir les start-up spécialisées dans l'agriculture

Julien Denormandie, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, et Cédric O, secrétaire d'Etat chargé de la transition numérique et des communications électroniques, ont présenté le 30 août 2021 un nouveau programme visant à soutenir le développement des start-up françaises spécialisées dans l'agriculture et l'alimentation.



200 millions d'euros sur cinq ans

Les ministres ont officiellement lancé la "French AgriTech", qui contient une enveloppe de 200 millions d'euros d'investissements sur cinq ans pour des projets innovants dans le cadre du 4ème Programme d'investissements d'avenir (PIA4). A cette occasion, ils ont visité les locaux de deux pépites : NeoFarm, spécialisée dans les micro-fermes technologiques, et UV Boosting, qui développe des équipements de protection de défense naturelle des plantes par flashs UV.



Deux premiers appels à projets seront lancés courant septembre autour des thématiques "Innover pour réussir la transition agroécologique" et "Répondre aux besoins alimentaires de demain". Les solutions retenues seront soutenues dans leur développement et accompagnées de leur conception à leur commercialisation, afin qu'elles soient accessibles à la fois aux agriculteurs et aux consommateurs.



215 pépites françaises

Aujourd'hui, la France compte 215 start-up et entreprises spécialisées dans l'agriculture et l'alimentation de demain, parmi lesquelles sept font parties du classement FrenchTech 120 et deux sont membres du Next40. Mais le marché français reste bien en dessous des deux géants du secteur, les Etats-Unis et la Chine. Ils ont respectivement été le théatre de plus de 11 et 4,2 milliards d'investissements alors que la France était à 562 millions d'euros en 2020. C'est donc un enjeu de souveraineté majeur.



Pour réussir ce pari, le gouvernement souhaite structurer la filière française. Cette mission a été confiée à la Ferme Digitale, une association ayant pour objectif de promouvoir l'innovation et le numérique pour une agriculture performante, durable et citoyenne. Elle sera chargée d'établir un état des lieux et des propositions sur les besoins de structuration.



Bpifrance et l'Inrae associés

Bpifrance, en tant qu'opérateur du Programme des investissements d'Avenir, et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) sont associés à ce nouveau programme pour soutenir financièrement et opérationnellement les futures solutions.