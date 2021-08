Le spécialiste de la cybersécurité industrielle Nozomi Networks lève 100 millions de dollars

La start-up Nozomi Networks, basée à San Francisco, a annoncé lundi 2 août une levée de fonds préalable à son introduction en bourse s'élevant à 100 millions de dollars. Ce nouveau tour de table a été mené par Triangle Peak Partners accompagné par Honeywell Ventures, Keysight Technologies et Porsche Ventures.



Visualiser et sécuriser les réseaux

Concurrente de Dragos et Claroty, la jeune pousse a développé une plateforme dédiée à la sécurité informatique de l'OT (informatique industrielle) et de l'IoT (l'internet des objets). Sa solution, qui s'adresse aux infrastructures industrielles critiques, permet de visualiser les réseaux, de détecter les vulnérabilités, risques et anomalies présentes sur ceux-ci et ainsi de les protéger.



A date, les solutions de Nozomi Networks prennent en charge plus de 47 millions d'appareils dans plus 3700 installations dans le monde entier. Ses principaux clients opèrent dans l'énergie, l'exploitation minière, les transports, les services publics et la manufacture. L'offre semble plutôt séduire puisqu'en 2020, l'entreprise dit avoir doublé sa clientèle et a vu une augmentation de 5000% du nombre d'appareils surveillés par ses solutions.



Une présence internationale

Cette nouvelle enveloppe de 100 millions de dollars, qui intervient moins de deux ans après une levée en série C de 30 millions de dollars, doit servir à développer de nouveaux produits et son approche Go To Market à l'échelle internationale. Une stratégie qui repose en partie sur une présence très forte dans presque toutes les régions du monde. En effet, Nozomi Networks est installé au Canada, au Mexique, au Brésil, au Portugal, en Espagne, en Australie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, à Singapour...



La réussite de Nozomi Networks est également poussée par un contexte d'explosion des cyberattaques notamment dans le secteur industriel, à l'image du géant brésilien de l'agroalimentaire JBS ou encore de Colonial Pipeline, l'un des principaux opérateurs d'oléoducs aux Etats-Unis. Ces incidents peuvent avoir des conséquences majeures à cause des arrêts de la production, des retards de livraison... engendrant des coûts très importants.